Dirk Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
Fenerbahçe'yle yollarını ayıran Dirk Kuyt için ülkesinden flaş bir iddia ortaya atıldı. Eredivisie temsilcisinin 46 yaşındaki çalıştırıcı için nabız yokladığı öne sürüldü. İşte ayrıntılar...
Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun gelişiyle birlikte Fenerbahçe'yle yollarını ayıran Dirk Kuyt için flaş bir iddia ortaya atıldı.
UTRECHT'E GERİ DÖNEBİLİR
Voetbal'ın haberine göre; Dirk Kuyt, profesyonel olarak futbola başladığı Utrecht'e teknik direktör olarak geri dönebilir...
Hollanda basınına göre Eredivisie temsilcisi, projeyi görüşmek ve 46 yaşındaki çalıştırıcının düşüncelerini öğrenmek için görüşmek istiyor...
Utrecht bu sezon Anthony Correia yönetiminde 12 maça çıkarken 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 12 puan topladı ve düşme hattının hemen üstünde bulunuyor...
F.BAHÇE'DE 2 MAÇA ÇIKTI
Teknik direktör İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından Fenerbahçe başında 2 maça çıkan Dirk Kuyt; Göztepe'ye 2-1 mağlup olurken, Liverpool maçından ise 3-2 galibiyetle ayrıldı.