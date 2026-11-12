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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi

        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi

        AK Parti, GSS prim borçlarının silinmesini de içeren kanun tekliflerini Meclis Başkanlığı'na sundu. Kanun teklifiyle ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, fon arada ödemelerinin ikincisi için yarın tarihin ilan edileceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 15:13 Güncelleme:
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        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi

        AK Parti, GSS prim borçlarının silinmesini de içeren kanun tekliflerini Meclis Başkanlığı'na sundu.

        Sunulan teklifte konuyla ilgili şu madde yer aldı:

        "5510 sayılı Kanuna geçici 114 üncü madde ihdas edilmektedir. 1/1/2017 tarihinden öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi tüm ferî alacakların tahsilinden vazgeçilmektedir."

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kanun tekliflerinin sunulmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Güler, "Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi kavuşturmak amacıyla sosyal güvenlik alanında düzenlemeler yapıyoruz. 1 Ocak 2017 tarihi öncesine ait ödenmemiş GSS prim borcu ve gecikme cezasından vazgeçiyoruz. 2,8 milyon vatandaşın prim borcunu terkin ederek üzerindeki borç yükünü kaldırıyoruz" dedi.

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        AK Parti Grup Başkanı Güler, fon tasfiyesi süreciyle ilgili ise şunları söyledi:

        "Yarın hem fon koordinasyon kurulu toplantısını gerçekleştirecek hem de ikinci plan ödemesi ilan edilecek. Teklifle asli görev alanı olmamasına rağmen kanunla verilen görevle 17 Eylül itibariyle olağanüstü tasfiyeyi yürüten personellere ve bankalara mali ve idari sorumsuzluk getiriyoruz."

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        #Kanun teklifi
        #AK Parti
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