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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu!

        Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu!

        İstanbul Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı halde erkek cesedi bulundu. Bekçi Sokak'taki adrese sevk edilen polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Cinayet Büro ve Gasp Büro ekipleri, cesedin kimliğini ve olayın nasıl gerçekleştiğini araştırıyor

        Giriş: 12 Kasım 2026 - 14:40 Güncelleme:
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        Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu!

        İstanbul Beyoğlu'nda Bekçi Sokak'ta bir evde halıya sarılı halde erkek cesedi bulundu.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre olayın bildirilmesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

        Evde yapılan ilk incelemenin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Gasp Büro Amirliği ekipleri olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

        CİNAYET VE GASP BÜRO EKİPLERİ ARAŞTIRIYOR

        Evde ve çevresinde incelemelerini sürdüren ekipler, halıya sarılı halde bulunan erkeğin kimliğini belirlemek için araştırma başlattı. Polis, olayın nasıl gerçekleştiğini ve cesedin bulunduğu eve ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Cinayet Büro ve Gasp Büro ekiplerinin ortak yürüttüğü soruşturma sürüyor.

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        Fotoğraf: DHA

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