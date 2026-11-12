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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bildirilmeyen saldırı detayı! Beşiktaş'taki dehşette 25 gözaltı!

        Bildirilmeyen saldırı detayı! Beşiktaş'taki dehşette 25 gözaltı!

        İstanbul Beşiktaş'ta bir eğlence mekanına düzenlenen ve cinayetle sonuçlanan silahlı saldırıda önemli gelişmeler yaşandı. Daha önce de kurşunlanan iş yerinin sahibinin, ilk saldırıyı polise bildirmediği ve saldırganlara alaycı bir mesaj gönderdiği öğrenildi. Mesajın ardından şüpheliler, eğlence mekanını ikinci kez hedef aldı. Düzenlenen silahlı saldırıda, ilk kurşunlama olayının ardından güvenlik görevlisi olarak işe alınan Umut Andık hayatını kaybetti. Soruşturmayı devralan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını genişleterek ikinci bir operasyon düzenledi. Operasyonda mekan sahibinin de aralarında bulunduğu 23 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 25'e yükselirken, cinayetle ilgili soruşturma derinleştirildi

        Giriş: 12 Kasım 2026 - 13:23 Güncelleme:
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        Bildirilmeyen saldırı detayı! Beşiktaş'taki dehşette 25 gözaltı!

        Beşiktaş Kuruçeşme'de 11 Kasım günü saat 03.50 sıralarında bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda, kapıda görevli 24 yaşındaki Umut Andık başından vurularak ağır yaralandı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre hastaneye kaldırılan Andık, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırının ardından motosikletle kaçan iki şüpheli, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dron destekli çalışmasıyla Arnavutköy Mahallesi'ndeki koruluk alanda çalıların arasında yakalandı.

        Umut Andık
        Umut Andık

        CİNAYET BÜRO SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ

        Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan, motosikleti kullanan Yenay Z. (18) ile silahla ateş ettiği belirlenen Musa O. (17), ayrıntılı sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Çalışmalarda, saldırının öncesine ilişkin önemli bilgilere ulaşıldı.

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        MEKAN DAHA ÖNCE DE KURŞUNLANMIŞ

        Polisin elde ettiği ilk bilgilere göre, ilk olarak mekan sahibine mesajla bir tehdit olayı gerçekleşti. Daha sonra ise eğlence mekanı silahlı saldırıya uğradı. Ancak iş yeri sahibi, bu saldırıyla ilgili polise herhangi bir şikayette bulunmadı. Mekan sahibi, yaşanan olayın ardından iş yerinin güvenliğini sağlamak amacıyla üç görevli tuttu ve bu kişileri kapıda görevlendirdi.

        SALDIRGANLARA ALAYCI MESAJ GÖNDERMİŞ

        Soruşturmada ortaya çıkan en dikkat çekici ayrıntı ise mekan sahibinin ilk saldırının ardından gönderdiği mesaj oldu. Elde edilen bilgilere göre iş yeri sahibi, saldırıyı gerçekleştiren kişilere, “Kurşunladınız da ne oldu?” anlamında alaycı bir mesaj gönderdi. Polisin ilk bulgularına göre, bu mesajın ardından şüpheliler eğlence mekanını ikinci kez hedef aldı. Motosikletle iş yerinin önüne gelen saldırganlar, kapıya doğru ateş açtı. Açılan ateş sonucu kapıda bulunan Umut Andık başından vurularak hayatını kaybetti.

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        İKİNCİ OPERASYONDA 23 GÖZALTI

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının öncesinde yaşanan olayları ve şüphelilerin bağlantılarını araştırarak soruşturmayı genişletti. Elde edilen yeni bilgiler üzerine ikinci bir operasyon düzenlendi. Operasyonda, eğlence mekanının sahibiyle birlikte toplam 23 kişi gözaltına alındı. Böylece cinayetle ilgili gözaltına alınanların sayısı 25'e yükseldi.

        BAŞKA OLAYLARLA BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

        Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguları devam eden şüphelilerin, daha önce yaşanan silahlı saldırıyla ve başka olaylarla bağlantılarının bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Polis, ilk kurşunlama olayından cinayetin işlendiği güne kadar yaşanan gelişmeleri bütün yönleriyle incelemeye aldı. Soruşturma sürüyor.

        Fotoğraflar: DHA

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