Malatya'da edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Beydağı Mahallesi’nde bulunan Yavuz Selim İlk ve Ortaokulu’na girmeye çalışan kız çocuğu, girişte görevli kadın polisin müdahalesi üzerine bıçak çıkardı.

KADIN POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

ANKA'da yer alan habere göre polise saldırmaya çalıştığı öne sürülen çocuğa müdahale sırasında kadın polis havaya ateş açtı.

VATANDAŞIN YARDIMIYLA YAKALANDI

Çocuk, okulda bulunan bir vatandaşın da yardımıyla yakalandı, bıçak elinden alındı. Olayın ardından okula çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Konuyu duyan bazı veliler çocuklarını alarak evlerine götürdü.

KIZ ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Kız çocuğu polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.