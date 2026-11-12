Kız çocuğu okul polisine bıçak çekti
Malatya'da, bir okulun girişinde kadın polise bıçakla saldırmaya çalıştığı iddia edilen kız çocuğu yakalandı. Müdahale sırasında polis, havaya ateş açtı. Kız çocuğu polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı
Giriş: 12 Kasım 2026 - 15:31 Güncelleme:
Malatya'da edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Beydağı Mahallesi’nde bulunan Yavuz Selim İlk ve Ortaokulu’na girmeye çalışan kız çocuğu, girişte görevli kadın polisin müdahalesi üzerine bıçak çıkardı.
KADIN POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI
ANKA'da yer alan habere göre polise saldırmaya çalıştığı öne sürülen çocuğa müdahale sırasında kadın polis havaya ateş açtı.
VATANDAŞIN YARDIMIYLA YAKALANDI
Çocuk, okulda bulunan bir vatandaşın da yardımıyla yakalandı, bıçak elinden alındı. Olayın ardından okula çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Konuyu duyan bazı veliler çocuklarını alarak evlerine götürdü.
KIZ ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI
Kız çocuğu polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ