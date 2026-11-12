BES fonları iklim yatırımlarına kaynak olabilir

COP31 kapsamında Antalya’da kurulan Sigorta Evi’nden canlı yayımlanan Habertürk Sigorta Sayfası programında, bireysel emeklilik sisteminin uzun vadeli yatırımlara ve iklim finansmanına etkisi ele alındı.

Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Ayhan Sincek, iklim kaynaklı sorunların çözümü için finansman ve yatırım açığı bulunduğunu belirtti. Son haftalarda yaşanan sellerin de bu ihtiyacı gösterdiğini ifade eden Sincek, gelişmiş ülkelerdeki trilyon dolarlık bireysel emeklilik fonlarına dikkat çekti.

Sincek, “Bu yatırım açığını nasıl tamamlayacağız dediğimizde, aslında gelişmiş ülkelerde de gördüğümüz trilyon dolarlık BES fonlarından bahsediyoruz. Bizim de ülkemizde BES fonlarımız 50 milyar doları aştı. Yarınlar için, hepimizin refahı için bu BES birikimlerine ihtiyacımız var ama bu birikimleri iklim dengesini fonlamak için nasıl kullanabiliriz, nasıl katkı sağlayabiliriz, düşünmemiz gerek.” dedi.

İKLİM HEDEFLERİ İÇİN UZUN VADELİ KAYNAK İHTİYACI

HDI Fiba Emeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, COP31’in Türkiye ve dünya için önemli bir fırsat olduğunu belirterek zirve sürecinde iklim krizinin önlenmesine yönelik anlaşmaların, eylem planlarının ve somut adımların hayata geçirilmesini beklediklerini söyledi.

Dünya ölçeğinde yaklaşık 3 trilyon dolar, Türkiye’de ise hedeflerin gerçekleşmesi için 500 milyar dolar finansman ihtiyacı bulunduğunu ifade eden Öztürkoğlu, bu ölçekteki kaynak ihtiyacının kısa vadeli finansmanla karşılanamayacağını kaydetti. BES gibi uzun vadeli tasarruf araçlarının bu finansmanın sağlanmasında rol oynayabileceğini belirtti.

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Öztürkoğlu, BES’in 40-50 milyar dolar büyüklüğüne ulaşmış önemli bir sistem olduğunu, ancak birikimlerin daha uzun sürelerle toplanması gerektiğini söyledi. Bu kaynakların toplumun refah seviyesinin artırılması ve emekliliğe hazırlık için kullanılabileceğini belirten Öztürkoğlu, iklim krizine yönelik altyapıların ve girişim ekosisteminin geliştirilmesinde de uzun vadeli finansmana ihtiyaç olduğunu ifade etti.

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Öztürkoğlu, “Çok uzun yıllar süren bir tasarruftan bahsediyoruz. Her bireyin aylık yaptığı tasarruflar uzun vadeli finansmanda kullanılacak. COP31’in hedeflerini gerçekleştirmek için ülkemize kaynak sağlayacak en önemli unsurlardan biri olacak.” dedi. İklim kriziyle geleceğin risklerinin konuşulduğunu belirten Öztürkoğlu, BES’in yaşam risklerini planladığını, sigortanın ise gelecekte edinilmiş varlıkları koruduğunu söyledi ve bu iki kavramın birbirini desteklediğini ifade etti.

"BİZ GEREKLİ YATIRIMLARI YAPACAK FARKINDALIĞA SAHİBİZ"

Sincek, sektörde halihazırda sürdürülebilir fonların bulunduğunu, şirketlerin bu konuda çalışmaları ve sertifikasyon süreçleri olduğunu belirtti. Şirketlerin çalışmalarını tematik fonlarla desteklediğini söyleyen Sincek, sellerin ve diğer doğa olaylarının yerleşim yerlerinin seçimini ve sanayi tesislerinin kurulacağı alanları etkilediğine dikkat çekti.

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Sincek, “Önümüzdeki süreçte bu işin ciddiyeti ortada. Seller, felaketler, her türlü doğa olayı etkiliyor. Yerleşim yerlerinin seçiminden endüstrinin fabrikalarını kuracağı yerlere kadar bu tematik fonlarla yatırımları daha fazla desteklememiz gerekiyor. Biz gerekli yatırımları yapacak farkındalığa sahibiz.” diye konuştu.

Öztürkoğlu, BES’in büyüklüğünün 2 trilyonun üzerinde olduğu varsayıldığında sürdürülebilir fonların 14-15 milyar civarında kaldığını ifade etti.

Katılımcıların esneklik kapsamında istedikleri zaman sistemden çıkabildiğini belirten Öztürkoğlu, bu nedenle uzun vadeli ve kalıcı yatırımların getirilerinin de daha uzun bir döneme yayılarak planlanması gerektiğini söyledi.

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Sürdürülebilir fonların mevcut büyüklüğünün bu yatırımlar için yeterli olmadığını, ancak bu alanda bir adım atıldığını kaydeden Öztürkoğlu, konuya yalnızca tamamlayıcı emeklilik sistemi çerçevesinde bakılmaması gerektiğini belirtti.

Öztürkoğlu, “Bunu sadece tamamlayıcı emeklilik sistemi olarak görmemek lazım. Bütün ekosistemi besleyen uzun vadeli bir finansman modeli olarak BES’e ve sigortaya bu gözle bakılması gerekiyor.” dedi.

DÜZENLİ TASARRUF ÇAĞRISI

Vatandaşların nasıl tasarruf edebileceğine ilişkin değerlendirmede bulunan Sincek, küçük tutarların düzenli ve uzun vadeli birikimle büyüyebileceğini söyledi. Son günlerde finansal piyasalarda yaşananların da bunu gösterdiğini belirten Sincek, BES’in devlet katkısıyla büyüyen sağlam ve korunaklı bir yapı olduğunu ifade etti.

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Sincek, “Biz profesyoneller olarak BES’i birinci tasarruf aracı olarak tavsiye ediyoruz. Büyük küçük demeden gelirinizin belirli bir oranını düzenli bir şekilde ayırarak emeklilik dönemine iyi hazırlanma şansınız var. BES bunu sağlam bir şekilde sunuyor.” diye konuştu.

Öztürkoğlu ise dünya piyasalarındaki finansal araçların iç içe geçtiğini, tasarrufları korumak için her şeyi takip etmenin oldukça zor olduğunu belirtti. Vatandaşların emeklilik şirketlerinden gelen tavsiyeleri dinlemesi ve uygun fonları takip etmesi gerektiğini söyledi.