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        Haberler Ekonomi Teknoloji NVIDIA'da bir yasak aşk iddiası daha

        NVIDIA'da bir yasak aşk iddiası daha

        Nvidia CEO'su Jensen Huang hakkında bir yasak aşk iddiası daha gündeme geldi. The New York Times'ın haberine göre Huang'ın, kendisine bağlı çalışan şirketin Sağlık Hizmetlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kimberly Powell ile de evlilik dışı ilişki yaşadığı öne sürüldü. Huang, daha önce ABD istihbaratının Çin casusu olarak değerlendirdiği bir kadınla ilişkisi nedeniyle gündeme gelmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 10:27 Güncelleme:
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        NVIDIA'da bir yasak aşk iddiası daha

        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang hakkında yeni bir ilişki iddiası gündeme geldi. The New York Times'ın (NYT) beş Nvidia çalışanına dayandırdığı habere göre Huang, şirkette kendisine bağlı olarak görev yapan Sağlık Hizmetlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kimberly Powell ile evlilik dışı ilişki yaşadı.

        Haberde, söz konusu kişilerin hassas bilgileri paylaşmak istemedikleri için isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuştukları belirtildi. İlişkinin daha önce kamuoyuna yansımadığı kaydedildi.

        OTELDE SAMİMİ GÖRÜNTÜLENDİKLERİ İDDİA EDİLDİ

        NYT'nin haberinde, 63 yaşındaki Huang ile 48 yaşındaki Powell'ın mart ayında Nvidia'nın San Jose'de düzenlediği konferans sırasında yakındaki bir otelde samimi davranışlar sergilediği öne sürüldü.

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        İki eski Nvidia çalışanının aktardığına göre, ikilinin görüntüleri otelde bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Haberde, Huang'ın güvenlik ekibinin görüntü alan kişiyi fark ederek bir alanda tuttuğu ve kendisinden gizlilik anlaşması imzalamasını istediği de iddialar arasında yer aldı.

        NYT, söz konusu görüntüleri kendisinin izlemediğini özellikle belirtti.

        ŞİRKETİN ETİK KURALLARI GÜNDEMDE

        Huang ve Powell'ın başka kişilerle evli olduğu belirtilirken, ilişkinin şirket içinde de konuşulduğu aktarıldı.

        Nvidia'nın etik kuralları kapsamında çalışanlara, kişisel ilişkiler de dahil olmak üzere çıkar çatışması yaratabilecek durumlardan kaçınmaları gerektiği bildiriliyor. Şirket ayrıca uygunsuz davranış bildirimlerini hızlı şekilde soruşturduğunu belirtiyor.

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        Powell, 2008 yılında Nvidia'da çalışmaya başladı. Şirkette farklı görevlerde yükselen Powell, 2017'nin sonlarında Sağlık Hizmetlerinden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Powell, Nvidia'nın çip teknolojisinin sağlık hizmetleri ve yükseköğretim alanlarında kullanılmasına yönelik programları yönetiyor.

        HUANG'IN ADI DAHA ÖNCE CASUSLUK İDDİASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

        Jensen Huang hakkındaki yeni iddia, Nvidia CEO'sunun Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu öne sürülen bir kadınla ilişkisi nedeniyle gündemde olduğu dönemde geldi.

        The New York Times, geçen ay yayımladığı haberinde Huang'ın yakınlaştığı Çinli bir iş kadınının ABD'li yetkililer tarafından Çin istihbaratına çalışan bir kişi olarak değerlendirildiğini yazmıştı. Alice Huang adıyla anılan kadın hakkındaki casusluk iddialarını Çin reddetmişti.

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        Huang'ın söz konusu ilişkiyi kabul etmesinin ardından Nvidia Yönetim Kurulu, bu ay konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın Wachtell, Lipton, Rosen & Katz hukuk bürosu tarafından yürütüldüğü belirtilmişti.

        ABD Temsilciler Meclisi'ndeki üç önemli komitenin Cumhuriyetçi başkanları da Huang'dan Çinli kadınla ilişkileri hakkında kapalı oturumda bilgilendirme yapmasını istemişti.

        HUANG: BENİMLE DOĞRUDAN KONUŞMAMALISINIZ

        NYT'nin haberine göre gazetecilerin çarşamba günü Kimberly Powell ile ilişkisi hakkındaki sorusuna Huang, "Benimle doğrudan konuşmamanız gerektiğini düşünüyorum" yanıtını verdi ve telefonu kapattı.

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        Nvidia konuya ilişkin açıklama yapmazken, Powell da gazetenin yorum talebine hemen yanıt vermedi.

        Haberde, Nvidia hisselerinin gelişmelerin ardından piyasa sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 8 değer kaybettiği de aktarıldı.

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        #NVIDIA
        #çip
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