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        Haberler Dünyadan Colin Farrell engelli oğlu hakkında konuştu: Yaşadığı zorluklar çok açık

        Colin Farrell engelli oğlu hakkında konuştu: Yaşadığı zorluklar çok açık

        Nadir görülen bir nörolojik hastalıkla mücadele eden engelli oğlu hakkında konuşan Colin Farrell, "Hiçbirimiz bu zorlukların derinliğini ve inceliklerini bilmesek de yaşadığı zorluklar çok açık" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 11:03 Güncelleme:
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        Engelli oğlu hakkında konuştu

        Sinemanın ünlü ismi Colin Farrell, nadir görülen bir nörolojik hastalıkla mücadele eden engelli oğlu James hakkında konuştu.

        İrlandalı oyuncunun 23 yaşındaki büyük oğlu, henüz küçük bir çocukken 'Angelman sendromu' teşhisi almıştı. Bu nadir görülen genetik bozukluk, öncelikle sinir sistemini etkiliyor, ciddi fiziksel ve zihinsel engelliliğe neden oluyor.

        James, Farrell'in içinde yer aldığı ve yakında yakında yayınlanacak olan 'The Slightest Touch' adlı belgeselin tanıtımında görülmüştü. Farrell, katıldığı televizyon programında, filmle ilgili konuşurken, oğlunun da kendisiyle birlikte rol almasına dair konuştu.

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        ENGELLİ ARKADAŞIYLA BELGESELDE YER ALDI

        50 yaşındaki Farrell, James'in belgeselde yer almasının planlanmadığını, ancak oğlunun yaşadığı zorluklarla belgeselin konusu olan, arkadaşı Emma Fogarty'nin yaşadığı zorluklar arasındaki paralellikler nedeniyle sahnenin son kurguya dahil edilmesinin doğal olarak geliştiğini açıkladı. Ünlü oyunu ve oğlu James, belgeselde birbirleriyle kucaklaşıp gülerken görülüyordu.

        Belgesele konu olan Emma, ​​nadir görülen genetik bir hastalık olan 'epidermoliz büllosa' ile yaşıyor. Bu hastalık, vücudun içinde ve dışında, küçük yaralanmalara bile tepki olarak ortaya çıkabilen, kırılgan ve kabarcıklı bir cilde neden oluyor. Belgesel, Farrell ve arkadaşı Emma'nın birlikte Dublin Maratonu'na katılma serüvenini konu alıyor.

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        "OLUMLA ARKADAŞIMIN YAŞADIĞI ZORLUKLAR BENZER"

        Hollywood yıldızı Farrell, "James'in yaşadığı zorlukları yakından ve bizzat gördüm. Onun zorlukları Emma'nınkine benziyor. Her ne kadar hiçbirimiz, hatta babası olarak ben bile, bu zorlukların derinliğini ve inceliklerini bilmesek de yaşadığı zorluklar çok açık" ifadesini kullandı.

        James, Farrell'in eski kız arkadaşı Kim Bordenave ile birlikteliğinden dünyaya geldi. Aktörün ayrıca bir başka eski sevgilisi Alicja Bachleda-Curus'tan da 17 yaşında Henry adında bir oğlu var. Farrell, 2024'te Daily Mail'e verdiği röportajda, "İki oğlum da bana çok şey öğretti. Onların beni, benim onları yetiştirebileceğimden çok daha fazla yetiştirdiğini hissediyorum. Bu, klişe gibi gelebilir ama doğru" demişti.

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        Colin Farrell'in ikinci oğlu 17 yaşında
        Colin Farrell'in ikinci oğlu 17 yaşında

        "OĞLUM GÜÇLÜ VE CESUR"

        Konuşamayan oğlu James'le ilgili bilgi veren Farrell, "James inanılmaz derecede güçlü, cesur ve kendi iradesine sahip. Çoğumuzun iki ya da üç yaşına kadar kazandığı fiziksel yeteneklere ulaşmak için çok çalışıyor. Ama çok sevimli. Çok komik, çok yaramaz" ifadesini kullanmıştı.

        Ünlü oyuncu, engelli oğlu için ayrıca, "Manhattan'ı aydınlatacak bir gülümsemesi var. Muhteşem bir kişiliğe sahip ve onunla birlikte olmak çok eğlenceli" diye eklemişti.

        Farrell ve James'in annesi Kim Bordenave, oğulları 21 yaşına geldiğinde, onun profesyonelce bakılabileceği bir yerde yaşaması gerektiği konusunda hemfikir oldular.

        Farrell'in, uygun tesislerin eksikliğinden duyduğu endişe, onu zihinsel engelli yetişkin çocuklara destek sağlamaya ve eğitim programlarına yardımcı olmaya adanmış bir kuruluş olan Colin Farrell Vakfı'nı kurmaya teşvik etti.

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        #Colin Farrell
        #engelli
        #belgesel
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