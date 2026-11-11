Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber
Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile Olympiakos'ta forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın ailesini büyütmeye hazırlandığı öğrenildi. Mutlu evliliklerini sürdüren çift, ikinci kez anne ve baba olmaya hazırlanıyor
Giriş: 11 Kasım 2026 - 21:53 Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Mayıs 2024'te Paris'te düzenlenen bir törenle dünyaevine girmişti.
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Evliliklerinin ardından anne ve baba olma mutluluğu yaşayan çift, 29 Ocak 2025'te oğulları Mylan'ı kucaklarına alarak ilk kez ebeveynlik heyecanını tatmıştı.
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Mutlu evliliklerini sürdüren Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan sevenlerini sevindiren bir haber daha geldi. Çiftin ikinci kez anne ve baba olmaya hazırlandığı öğrenildi.