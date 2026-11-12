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        Haberler Gündem 3. Sayfa Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!

        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!

        İstanbul'da, 8'inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki doktor Pelin Pınar'ın sevgilisi 28 yaşındaki Nebi Ö.'nün savcılıkta şüpheli olarak verdiği ifade ortaya çıktı. Nebi Ö.'nün ifadesinde, "Ayın 21'inde nişanımız vardı; hazırlık yapıyorduk. Hamileydi ve bebeği 4-5 haftalıkken düştü. Pelin çok kötü olduğunu anlattı ve ağlamaya başladı. Teselli etmeye çalıştım. Ben lavabodayken dışarıdan çığlık geldi. Balkondan baktığımda karanlıkta yerdeki cesedi gördüm" dediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 11:46 Güncelleme:
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        İstanbul'da olay, 11 Kasım Çarşamba gecesi saat 01.00 sıralarında, Gaziosmanpaşa ilçesi Yenimahalle’de meydana geldi.

        EVİN 8. KAT BALKONUNDAN DÜŞTÜ

        Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde asistan doktor olarak görev yapan Pelin Pınar (27), 8’inci kattaki evinin balkonundan düştü.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        DHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Pelin Pınar'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        "HAMİLEYDİ NİŞANI HIZLANDIRMAK İSTEDİM"

        Soruşturmada Pelin Pınar’ın sevgilisi Nebi Ö.’nün (28) savcılıkta şüpheli olarak ifadesi alındı. Nebi Ö.'nün ifadesinde, "Pelin Pınar’ı sanal medya hesabımdan bundan 1 yıl kadar önce eklemiştim. Daha sonra tanışıp sevgili olduk. 2026 yılının Mayıs ayında oturduğumuz eve çıktık. Ben turizm işi yapmaktayım. Kasım ayının sonunda banka çalışanlarını Kıbrıs’a götürmüştüm.

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        "HAMİLE OLDUĞUNUN FOTOĞRAFINI ATTI"

        Ben Kıbrıs’tayken Pelin bana hamile olduğunun fotoğraflarını attı. Bundan 2 hafta kadar önce Cuma günü Türkiye’ye döndüm. Pelin’in Adana’da bir doktor arkadaşı vefat etmişti. Ona taziye için Adana'ya gittik. Bir gece otelde kaldık sonra İstanbul’a geri döndük. Bu esnada kız arkadaşımın herhangi bir sağlık problemi bulunmamaktadır. Daha sonra Pelin ile kadın doğum uzmanlarının katıldığı Antalya’da gerçekleşen bir sempozyuma katılmak için 4 Kasım günü Antalya’ya gittik.

        "DÜŞÜK RİSKİM VAR' DEDİ"

        Ben de bu esnada Pelin hamile olduğu için nişan işini hızlandırmak için Eskişehir'e ailemle görüşmek için gittim. Ben de ailemle görüşüp 5 Kasım günü Pelin’in yanına gitmek üzere Eskişehir’den Antalya’ya gitmek üzere yola çıktım. Daha sonra Pelin beni telefonla arayarak 'düşük riskim var' dedi. Bu esnada telefonla mı konuştuk mesajlaştık mı hatırlayamıyorum.

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        "BEBEK YÜZDE 99 DÜŞTÜ' DEDİLER"

        Gelirken benden düşük riski için eczaneden bir ilaç almamı söyledi. Ben de Sandıklı ilçesinde bir eczaneden Pelin’in istediği ilacı aldım. Ardından Antalya’ya yanına gittim. Pelin’in arkadaşları da kadın doğumcu olduğu için ilk aşamada Pelin’in ultrasonla karnına baktılar ve çocuğun hiç büyümediğini söylediler. Ardından odamıza çıktık. Bir süre sonra Pelin’in yoğun kanaması oldu. İlk önce Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittik. O arada Pelin’e kesenin boş olduğunu söylediler. Daha sonra Antalya'da bir özel hastaneye gittik orada da yüzde 99 bebek düştü dediler.

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        "BEBEK ALDIRMA İŞLEMİ YAPTIRMADIK"

        Biz herhangi bir hastanede bebek aldırma işlemi yaptırmadık. Bebek daha 4-5 haftalık olduğu için düşmüş. Bu Pazartesi günü Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde içeride çocukla alakalı herhangi bir kalıntı olup olmadığını tespit etmek amacıyla GOP Eğitim Araştırma Hastanesinde Kadın Doğum'a götürdük. Kendisi Pelin’in karnına ultrasonla baktı ve gerek olmadığını söyledi" dediği öğrenildi.

        "AYIN 21'İNDE NİŞANIMIZ VARDI"

        Nebi Ö., ifadesinin devamında, "Olay günü Kuyumcukent’e gerekli şeyleri almak için gezmeye gittik çünkü ayın 21’inde nişanımız vardı. Buradan altın ve kolye aldık. Daha sonra AVM’ye gittik. Giderken midesinin bulandığını söyledi. Ardından iskender yedik. Daha sonra nişan elbisesi bakmaya gittik ancak almadan eve geldik.

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        "DÜŞÜKTEN DOLAYI KÖTÜ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

        Eve geldiğimde ben kendi halimde takılıyordum; Pelin de kendi odasında takılıyordu. Daha sonra Pelin salona geldiğinde alkol almaya başladı, ben de aldım. Alkol alırken oyun oynadım. Saat 23.40 sıralarında oyunu kapatarak "Uyuyalım" dedim. Daha sonra Pelin yanıma gelerek ve bebeği düşürmesinden ötürü çok kötü olduğunu anlattı ve ağlamaya başladı. Ben de kendisini teselli etmeye çalıştım. Ardından alkol şişesini kafasına dikti ben de kendisine yapmaması gerektiğini söyledim. Kendisini teselli ettim" dedi.

        'DIŞARIDAN "GÜM" DİYE BİR SES VE ÇIĞLIK GELDİ'

        Nebi Ö., "Daha sonra lavaboya gideceğimi söyledim. Lavaboya gittiğimde dışarıdan bir ses ve ardından çığlık geldi. Ben de hemen tuvaletten çıkıp balkona baktım. Aşağı baktığımda yerde yatan karanlıkta cesedi gördüm. Gece vakti olduğu için yukarıdan tam olarak seçemedim.

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        "ÜZERİME ATILI SUÇU KABUL ETMİYORUM"

        Pelin olduğunu anladım. Ardından hemen aşağı indim. Aşağı inmeden önce merdivenlerden inerken, 112 ve site güvenliğini aradım evin adresini tarif ettim. Daha sonra ambulans geldi. Olay yerine ekip gelip inceleme yaptılar. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu.

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