Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL

Akbank, sürdürülebilirlik çalışmalarını çevresel hedeflerin yanı sıra toplumsal kalkınma, eğitim, girişimcilik ve kültür sanat alanlarını da kapsayan bütüncül bir yaklaşımla sürdürüyor. Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında değerlendirmelerde bulunan Akbank Marka ve İletişim Başkanı Seçil Demiralp, bankanın sürdürülebilir finansman hedefini 2,5 trilyon TL'ye yükselttiğini açıkladı.

Akbank'ın sürdürülebilirliği yalnızca çevresel riskler ve yeşil finansman üzerinden değerlendirmediğini belirten Demiralp, insanın ve toplumun gelişimine yönelik katkıların da bu yaklaşımın temel parçaları olduğunu söyledi.

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2050 NET SIFIR BANKA HEDEFİ

Akbank'ın 2050 yılında net sıfır banka olma hedefi bulunduğunu hatırlatan Demiralp, sürdürülebilir finansman alanındaki hedeflerini de güncellediklerini kaydetti. Bankanın 2023 yılında 800 milyar TL olarak belirlediği sürdürülebilir finansman hedefini üç yıl önce tamamladığını belirten Demiralp, 2026 yılında hedefin 2,5 trilyon TL'ye çıkarıldığını ifade etti.

COP31'in kurumların sürdürülebilirlik taahhütlerini somut aksiyonlara dönüştürmesi açısından önemli bir platform olduğunu dile getiren Demiralp, Akbank'ın çevresel hedeflerinin yanı sıra topluma katkı projelerine de odaklandığını söyledi.

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40 TIR MALZEME 400 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTI

Akbank'ın toplumsal katkı çalışmalarını girişimcilik, eğitim, gönüllülük ve kültür sanat olmak üzere dört başlık altında ele aldığını belirten Demiralp, bu kapsamda hayata geçirilen “Dönüşümde Gelecek Var” projesinin ortaya çıkış hikâyesini anlattı.

Projenin 2023 yılında Akbank Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen renovasyon çalışması sırasında başladığını aktaran Demiralp, 33 katlı binadan çıkan kütüphane, masa, dolap ve raf gibi yüksek kaliteli malzemelerin yeniden değerlendirilmesi fikrinin projeye dönüştüğünü söyledi.

Toplam 40 tır malzemenin projeye dahil edildiğini belirten Demiralp, 6 Şubat depremlerinin ardından bu malzemelerin Hatay'a gönderildiğini ve İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir ileri dönüşüm atölyesi kurulduğunu kaydetti.

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Öğrencilerin öğretmenlerinin rehberliğinde malzemeleri okullarda kullanılabilecek mobilyalara dönüştürdüğünü anlatan Demiralp, “Toplam 19 bin 231 okula gönderildi ve 400 bin öğrencinin eğitim alanına katkıda bulunduk” dedi.

Akbank Genel Müdürlük binasından çıkan malzemelerin dönüşümünün tamamlandığını belirten Demiralp, Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle atölyedeki çalışmaların başka kaynaklardan temin edilen dönüşüme uygun mobilyalarla devam ettiğini ifade etti.

1080 ÖĞRETMENE İLERİ DÖNÜŞÜM EĞİTİMİ

Projenin yeni aşamasında ileri dönüşüm çalışmalarının Türkiye genelindeki meslek liselerine yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladıklarını belirten Demiralp, “Eğitimcinin Eğitimi” programını başlattıklarını söyledi.

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Ekim ayından bu yana 1080 öğretmenin yüz yüze ve çevrim içi eğitimler aldığını aktaran Demiralp, öğretmenlerin ileri dönüşüm teknikleri konusunda yetkinlik kazanmasının ardından bu bilgileri Türkiye genelindeki liselerde öğrencilerle paylaşacağını kaydetti.

Programın yalnızca çevresel farkındalığa değil, istihdama da katkı sağlayacağını düşündüklerini belirten Demiralp, üreticilerin atık yönetimi ve ileri dönüşüm konusunda bilgi sahibi çalışanlara giderek daha fazla ihtiyaç duyacağını ifade etti.

Demiralp, projenin bu yönüyle yeşil yakalı çalışanların yetişmesine de katkı sunmasını beklediklerini belirterek, ileri dönüşüm kültürünü öğrenciler aracılığıyla daha geniş kesimlere yaymayı hedeflediklerini söyledi.