Merkez Bankası kredi sınırlarını yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla makroihtiyati çerçevede değişiklik yaptı.

İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİLERİNDE SINIR YÜKSELDİ

Yeni düzenlemeye göre, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde sekiz haftalık büyüme sınırı yüzde 3’ten yüzde 3,5’e yükseltildi.

KOBİ KREDİLERİNDE DE ARTIŞA GİDİLDİ

KOBİ’lere kullandırılan TL kredilerde büyüme sınırı yüzde 5’ten yüzde 5,5’e çıkarıldı. KOBİ dışı işletmelere kullandırılan TL kredilerde ise sınır yüzde 2’den yüzde 2,5’e yükseltildi.

ZORUNLU KARŞILIKLARA FAİZ VE TELAFİ ÖDEMESİ

Düzenleme kapsamında bankaların ve finansman şirketlerinin bir yıldan uzun vadeli TL ve yabancı para cinsinden mevduat dışı yükümlülükleri için tesis edilen zorunlu karşılıklara da TL cinsinden faiz veya telafi ödemesi yapılmasına karar verildi.