Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.666,42 %0,04
        DOLAR 50,2321 %-0,02
        EURO 55,7575 %-0,59
        GRAM ALTIN 6.441,29 %-1,07
        BITCOIN 74.415,00 %0,85
        FAİZ 39,42 %0,13
        GÜMÜŞ GRAM 83,81 %0,69
        GBP/TRY 66,7421 %-0,46
        EUR/USD 1,1092 %-0,64
        BRENT PETROL 91,40 %0,46
        ÇEYREK ALTIN 10.531,50 %-1,07
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Merkez Bankası kredi sınırlarını yükseltti

        Merkez Bankası kredi sınırlarını yükseltti

        Merkez Bankası, makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla makroihtiyati çerçevede değişikliğe gitti. İhtiyaç ve taşıt kredileri ile KOBİ ve KOBİ dışı işletmelere kullandırılan TL kredilerde büyüme sınırları artırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 22:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Merkez Bankası kredi sınırlarını yükseltti

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla makroihtiyati çerçevede değişiklik yaptı.

        İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİLERİNDE SINIR YÜKSELDİ

        Yeni düzenlemeye göre, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde sekiz haftalık büyüme sınırı yüzde 3’ten yüzde 3,5’e yükseltildi.

        KOBİ KREDİLERİNDE DE ARTIŞA GİDİLDİ

        KOBİ’lere kullandırılan TL kredilerde büyüme sınırı yüzde 5’ten yüzde 5,5’e çıkarıldı. KOBİ dışı işletmelere kullandırılan TL kredilerde ise sınır yüzde 2’den yüzde 2,5’e yükseltildi.

        ZORUNLU KARŞILIKLARA FAİZ VE TELAFİ ÖDEMESİ

        Düzenleme kapsamında bankaların ve finansman şirketlerinin bir yıldan uzun vadeli TL ve yabancı para cinsinden mevduat dışı yükümlülükleri için tesis edilen zorunlu karşılıklara da TL cinsinden faiz veya telafi ödemesi yapılmasına karar verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ortak olacaktı katili oldu

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, ortak iş yeri kurmak için 5 milyon lira verdiğini öne sürdüğü 45 yaşındaki Erdal Sağır'ı, konuşmak için gittiği evinde çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldüren 34 yaşındaki Abdullah G., tutuklanarak cezaevine gönderildi (AA)

        #merkez bankası
        #kobi kredileri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurum: Hiçbir ülke iklim krizi karşısında tek başına güvende değil
        Kurum: Hiçbir ülke iklim krizi karşısında tek başına güvende değil
        Merkez Bankası kredi sınırlarını yükseltti
        Merkez Bankası kredi sınırlarını yükseltti
        Dışişleri'nden İsrail'e tepki
        Dışişleri'nden İsrail'e tepki
        İran'dan ABD'ye gözdağı
        İran'dan ABD'ye gözdağı
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Bir faili meçhul cinayet dosyası daha yeniden açıldı: 3 tutuklama
        Bir faili meçhul cinayet dosyası daha yeniden açıldı: 3 tutuklama
        Galatasaray'da Ugochukwu ile ayrılık yakın!
        Galatasaray'da Ugochukwu ile ayrılık yakın!
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        11 il için sarı kodlu uyarı
        11 il için sarı kodlu uyarı
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi