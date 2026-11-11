Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da "COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Buradaki kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum, zirveye katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Konferansın en verimli şekilde geçmesi için büyük emek gösterdik. COP31'in çevreye etkisini en aza indirdik. Her yönüyle dolu dolu geçmesini ümit ettiğimiz COP 31'e emek veren herkesi tebrik ediyorum.

"İNSANLIK VAROLUŞ KRİZİ YAŞIYOR"

Konferansın iklim kriziyle mücadelede yeni bir dönüm noktası olmasını temenni ediyorum. Çevre duyarlılığı bütün kadim medeniyetlerinin bütün dinlerin ortak hassasiyetlerinden biridir. İnsanlık olarak evimizin tek bir çatısı vardır o da gökyüzüdür, evimizin tek bir bahçesi vardır o da yeryüzüdür. Bizim başka ormanlarımız, okyanuslarımız, denizlerimiz yoktur. Ancak bugün insanlık aşırı tüketim hırsının etkisiyle insanlık varoluş krizi yaşıyor.

Küresel ısınma, biyolojik çeşitliliğin yok olması, doğal kaynakların ölçüsüz tüketimi, gıda güvenliğinin tehlikeye düşmesi ve yıkıcı iklim hadiselerine kadar ciddi sorunlarla yüzleşiyoruz.

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Asya'dan Pasifik'in küçük ada devletlerine kadar hiçbir ülke bundan azade değildir. 31 yıl önce Berlin'de düzenlenen ilk COP toplantısından bu yana çok mesafe kat ettik. Fikri zemindeki bu başarı, uygulama noktasında aynı neticeyi veremedi. Paris Anlaşması'nda hedeflenen maddelere ulaşmadıkça tehlike artıyor. Ya zorluklara bakıp şikayet edeceğiz ya da umuda sarılıp harekete geçeceğiz.

Türkiye, binlerce yıllık tarihiyle medeniyetler beşiği olan bir ülkedir, bizim medeniyetimizin merkezinde tabiata saygı vardır. Biz bir karıncayı incitmeyi bile kul hakkı sayan düstur edinen bir milletiz. Atalarımız yaş kesen baş keser diyerek, sağlıklı bir ağacı yok yere kesmenin bir insanı öldürmekle eş değer olduğunu ifade etmiştir. Türkiye olarak mesele bu nazarla bakıyoruz.

"SORUNUN DEĞİL ÇÖZÜM PARÇASI OLMAK İSTİYORUZ"

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İklim değişikliğiyle mücadelede sorunun değil, çözümün parçası olmaya gayret ediyoruz. Kalkınma hedeflerimizi ve enerji güvenliğimizi planlarken, çevresel faktörleri en ince ayrıntısına kadar gözetiyoruz. '2053 Net Sıfır Emisyon' hedefimiz doğrultusunda Yeşil Kalkınma yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Başlattığımız su verimliliği seferberliğiyle suyun her damlasını koruyoruz.

Kalkınma hedeflerimizi ve enerji güvenliğimizi planlarken, çevresel faktörleri en ince ayrıntısına kadar gözetiyoruz. '2053 Net Sıfır Emisyon' hedefimiz doğrultusunda Yeşil Kalkınma yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz"

Sıfır Atık hareketinin başladığı 2017'de yüzde 13 civarında olan ulusal geri kazanım oranımız 2025 yıl sonu itibarıyla yüzde 40'a yaklaştı. Sıfır atık hedefine ulaşana kadar emek vermeye devam edeceğiz. İklim değişikliğine en az etki eden ülkelerin çoğu zaman en ağır bedeli ödediğini aklımızda tutmamız gerekiyor.

İklim değişikliğiyle mücadelemiz maalesef sistemin daha çetin sorunlarla uğraştığı bir döneme denk geliyor. Savaşlar, göç, silahlı çatışmalar sebebiyle uluslararası dayanışmaya daha da ihtiyacımız olduğumuz bir dönemdeyiz.

"GAZZE'DE ÇEVRE KIYIMI YAŞANDI"

BM Genel Kurulu hitabımda da vurguladığım gibi Gazze'de sadece bir soykırım değil, aynı zamanda bir çevre-kıyım yaşanmıştır. Asırlık zeytin ağaçları kesildi, toprak kirletildi, su kirletildi, şehirler devasa birer enkaz yığınına çevrildi. Son birkaç gündür Gazze'den yine yürek yakan haberler geliyor. Gazze'de yok edilen altyapı, aşırı yağışlar ve sel felaketiyle birleşince on binlerce çadır, barınak sular altında kaldı. Altına sığınabilecekleri hiçbir çatısı olmayan yüz binlerce Gazzeli kardeşimiz, özellikle tir tir titreyen masum çocuklar, suların içinde, bu kış koşullarında, çoğu zaman anne-babasız olarak hayatta kalma mücadelesi veriyor.

İnsanlık adına utanç verici böyle bir tabloyu gören hiç kimse sorumluluktan kurtulamaz. Gazzeli çocukların dramı üzerinden güç gösterisi yapmak, zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır. Bölgeye insani yardımların geçişine izin verilmeli, bu zulüm sona ermelidir. Antalya'dan tüm dünyaya güçlü bir mesaj verelim.