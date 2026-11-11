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        Haberler Gündem "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus

        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus

        İstanbul'da, dizi ve film setlerine gidip, "Sokağın hakkını vereceksiniz. Boğazını keseriz" diyerek çalışanları tehdit eden; para isteyen bir şebeke, polisin operasyonuyla çökertildi. Son olarak bir dizinin Beykoz'daki setini hedef alan şüpheliler, çalışanlardan para ve araç talep etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla 4 şüpheli yakalandı

        Giriş: 11 Kasım 2026 - 15:47 Güncelleme:
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        İstanbul'da, dizi ve film çekimlerinin yapıldığı setlere giderek çalışanları tehdit edip para talep ettiği iddia edilen şüpheliler, son olarak bir televizyon kanalında oynanan dizinin Beykoz'daki çekim setini hedef aldı.

        SET ÇALIŞANLARINI TEHDİT ETTİLER

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre kendilerini yerel bir prodüksiyon şirketinin çalışanları olarak tanıttığı iddia eden şüpheliler, set alanına girmek istedi.

        Ancak görevlilerin izin vermemesi üzerine zorla içeri girmeye çalıştılar. Şüpheliler, sete alınmayınca çalışanları tehdit ederek para ve araç talebinde bulundu.

        POLİS ARAÇ PLAKASINDAN İZLERİNİ BULDU

        Yaşanan olayın ardından olay polise bildirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlatan polis, sete geldikleri aracın plakasını tespit etti. Plaka üzerinden araştırmalarını derinleştiren ekipler, olaya karışan 4 şüphelinin kimliğine ulaştı.

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        4 ŞÜPHELİ OPERASYONLA YAKALANDI

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için dün operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, “Sokağın hakkını vereceksiniz. Boğazını keseriz” diye set çalışanlarını tehdit ettiği iddia edildi.

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        #istanbul
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