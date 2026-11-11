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        Haberler Gündem Aliağa patlamasında 11 kişi adliyeye sevk edildi

        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyeye sevk edildi

        İzmir Aliağa'daki Demir-Çelik fabrikasında yaşanan patlamaya ilişkin soruşturmada gözaltındaki 11 kişi adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 18:26 Güncelleme:
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        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede

        İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında 18 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, daha sonra Aliağa Adliyesine sevk edildi.

        İzmir'in Aliağa ilçesinde 9 Kasım'da HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 18 kişi hayatını kaybetmişti.

        Patlamaya ilişkin fabrika müdürü ve işveren vekili, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi, vinç mekanik bakım mühendisi, kalite ve planlama müdürü, idari müdür, şirketin Aliağa şube müdürü ile firmanın yönetim kurulu başkanı olmak üzere 11 kişi gözaltına alınmıştı.

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