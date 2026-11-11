Aliağa patlamasında 11 kişi adliyeye sevk edildi

Beşiktaş'ın presi güçlü, sonuçlar neden gelmiyor? Cem Dizdar'dan Italiano analizi

Ahmet Selim Kul ve Cem Dizdar, Beşiktaş'ın pres verilerini, Vincenzo Italiano'nun oyun anlayışını ve sonuçlarla performans arasındaki farkı değerlendiriyor. Yüksek tempolu oyunun sürdürülebilirliği, Salih Uçan'ın orta sahada üstlendiği yük ve takım savunmasındaki sorunlar masaya yatırılıyor. İlan Fa... Daha Fazla Göster Ahmet Selim Kul ve Cem Dizdar, Beşiktaş'ın pres verilerini, Vincenzo Italiano'nun oyun anlayışını ve sonuçlarla performans arasındaki farkı değerlendiriyor. Yüksek tempolu oyunun sürdürülebilirliği, Salih Uçan'ın orta sahada üstlendiği yük ve takım savunmasındaki sorunlar masaya yatırılıyor. İlan Fakılı'nın gelişim potansiyeli ve Batrakov örneği üzerinden genç oyunculara alan açmanın önemi konuşulurken, İrfan Can Kahveci'nin milli takım kadrosunda olmaması da farklı bakış açılarıyla ele alınıyor. Daha Az Göster