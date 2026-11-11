Koç Holding’in Küresel İş Ortaklığını üstlendiği Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, 10 Kasım’da “Taahhütlerden Eyleme: Küresel İklim Gündeminde İş Dünyasının ve Politikaların Rolü” paneli gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum’un açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte ABD eski Başkan Yardımcısı Al Gore ana konuşmacı oldu. Konuşmaların ardından gerçekleştirilen panelde; Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol moderatör olarak yer alırken, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Envision Energy Kurucusu ve CEO’su Lei Zhang, Allianz CEO’su Oliver Bäte, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ve Octopus Energy Kurucusu ve CEO’su Greg Jackson panelist olarak yer aldı.

Türkiye’yi COP31’e ev sahipliği yaptığı için tebrik eden ABD eski Başkan Yardımcısı Al Gore, “Emisyonları azaltmak için ihtiyaç duyduğumuz tüm teknolojilere sahip olduğumuz için şanslı olduğumuzu belirtmek istiyorum. Gelecek nesillere deyin ki, 2026 yılında hayatta olan bizler sorumluluklarımızı yerine getirmek için harekete geçtik. Sadece teknolojilere değil, kanıtlanmış uygulama modellerine de sahibiz. Bazı insanların eksik olduğunu düşündüğü tek şey yeterli siyasi irade. Ancak lütfen her zaman siyasi iradenin kendisinin yenilenebilir bir kaynak olduğunu unutmayın” dedi.

COP31 BAŞKANI MURAT KURUM: BİZ COP31’İ BİR ÇÖZÜM COP’U OLARAK GÖRÜYORUZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, COP31’in uygulama ve eylem odaklı bir zirve olacağını vurgulayarak, iklim dönüşümünde iş dünyasının karşılaştığı finansman, teknoloji ve yatırım zorluklarına dikkat çekti. Kurum, “COP31 Başkanlığını devraldığımız günden itibaren tüm dünyaya bir söz verdik. Bu COP, uygulamanın ve eylemin COP’u olacak dedik. Biliyoruz ki iş dünyası uzun vadeli yatırım yapabilmek için öngörülebilir politikalara ihtiyaç duyuyor. Şirketler, geliştirdikleri projelere uygun maliyetli ve uzun vadeli finansman bulmakta zorlanabiliyor. Yeni teknolojilerin ilk uygulamalarında ortaya çıkan riskler, yatırım kararlarını geciktirebiliyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz, teknik bilgiye, nitelikli insan kaynağına ve proje hazırlama desteğine ihtiyaç duyuyor. Büyük şirketlerin dönüşümü ilerlerken tedarikçilerin geride kalması, bütün değer zincirinin ilerlemesini zorlaştırıyor. Üstelik işletmelerimiz, değişen iklimin üretim ve lojistik üzerindeki etkileriyle de karşı karşıya kalıyor. Suya erişimden tesis güvenliğine, çalışan sağlığından tedarik sürekliliğine kadar birçok alanda uyum yatırımlarına küresel düzeyde ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

REKLAM

İklim eyleminde kamu, özel sektör ve finans kuruluşları arasındaki iş birliğinin önemine değinen Kurum, COP31 Başkanlığı olarak yatırım ortamını güçlendirmeyi, finansmana ve teknolojiye erişimi kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dolayısıyla kamu, iş dünyası ve finans kuruluşları arasındaki iş birliğini, yatırımın her aşamasında güçlendirmeliyiz. Burada COP31 taraf ülkeleri olarak, iş dünyasına karşı sorumluluklarımızın da farkındayız. İklim eyleminde tüm ülkeler olarak yatırım ortamını öngörülebilir kılmalı, finansmana ve teknolojiye erişimi kolaylaştırmalıyız. Başarılı çözümleri yaygınlaştırırken işletmelerimizin ve çalışanlarımızın kapasitesini güçlendirmeli, dönüşümün sağladığı fırsatların tüm sektörlere ulaşması için özel sektör iş birliğini geliştirmeliyiz. Biz COP31’i bu ihtiyaçlara cevap veren bir çözüm COP’u olarak görüyoruz. Başkanlığımızın diyalog, uzlaşı ve aksiyon anlayışıyla, iş dünyasını uygulamanın temel ortakları arasına yerleştirdik.”

REKLAM

ALİ Y. KOÇ: ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ YALNIZCA BİR İKLİM ÖNCELİĞİ DEĞİL, AYNI ZAMANDA EKONOMİK BİR ZORUNLULUK

10 Kasım’ın Türkiye için çok anlamlı bir gün olduğunu belirterek sözlerine başlayan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, “Bugün Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyoruz. Onun bilime, ilerlemeye ve gelecek nesillere kalıcı eserler bırakmaya duyduğu inanç, bugün ele aldığımız meseleler açısından da önemini koruyor” dedi.

“Enerji, sanayide yalnızca bir maliyet unsuru olmaktan çıkarak küresel rekabetin belirleyici unsuru haline geldi. Sanayide rekabetin kuralları son 10 yılda, önceki 50 yılda olduğundan daha fazla değişti” diye konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, yepyeni bir ekonomi düzenin şekillendiğine işaret etti. Koç, “Hepimiz serbest küresel ticaretten yanaydık. Şimdi ise ülkeler içe dönüyor. Bir ürünü biraz daha uygun fiyatlı temin edebilecekleri yerden satın almak yerine kendi yerli sanayi kapasitelerini geliştiriyorlar. En iyi fiyat artık en uygun fiyat değil. Ülkeler artık yeni dünyalar inşa ediyor. Bunun merkezinde ekonomik bağımsızlık, dayanıklılık ve daha rekabetçi olma hedefi bulunuyor. Dolayısıyla yeni denklem, enerji dönüşümü, enerji bağımsızlığı ve ekonomik rekabet gücü anlamına geliyor. Bu nedenle fosil yakıtların azaltılması artık yalnızca bir öncelik değil, ekonomik bir zorunluluk. Bunun iklim açısından bir fırsat olduğuna inanıyorum. Çünkü ülkeler, hükümetler ve liderler gezegenin sıcaklığını düşürmek için kendi başlarına harekete geçmeseler bile kendi çıkarları doğrultusunda mutlaka harekete geçeceklerdir. Dolayısıyla iklim hedefleri ile ekonomik çıkarlar artık birbiriyle yarışan öncelikler değil. Bu durum bize kolektif eylem açısından umut veriyor. Tünelin sonunda daha fazla ışık görmemizi sağlıyor” dedi.

REKLAM

“COP31 ÖNÜ AÇILAN YATIRIMLAR, HAYATA GEÇİRİLEN PROJELERLE HATIRLANMALI”

İklim hedefleriyle enerji dönüşümünün hiç olmadığı kadar uyumlu olduğunu kaydeden Koç, “COP31, kârlılığın olmadığı alanlarda iklim sorunlarını ele alacak yeni politikaların önünü açmalı. COP31; açıklanan taahhütlerle değil, harekete geçirilen yatırımlarla, hayata geçirilen projelerle ve azaltılan emisyonlarla hatırlanmalı” dedi. Koç, COP31’in ülkelerin yalnızca üretim kapasitesi inşasını değil, ihtiyaç duyulan altyapının tamamını da kapsayacak şekilde gerekli projelere bağlı yatırımları takip edebileceği bir karne geliştirmesini önerdi. Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Unutmayalım ki 2015 yılında birincil enerji kaynaklarının %90'ını fosil yakıtlar oluşturuyordu. Aradan geçen on yılda çok şey yapıldı, çok büyük yatırımlar gerçekleştirildi. Buna rağmen bu oran hâlâ %86 seviyesinde. Dolayısıyla bu yeni ekonomik düzende, bu tabloyu değiştirmek için hepimizin önünde hâlâ uzun bir yol var” ifadelerini kullandı.

REKLAM

IEA BAŞKANI FATİH BİROL: YAKIN DİYALOG HER ZAMANKİNDEN DAHA ÖNEMLİ

İran savaşının yol açtığı büyük enerji şokunun ortasında pek çok ülkenin oynak yakıt piyasalarına karşı kırılganlıklarını azaltmak amacıyla enerji stratejilerini yeniden değerlendirdiklerini kaydeden Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ise şöyle konuştu: “Bu süreçte yenilenebilir enerji ve nükleer enerji gibi düşük emisyonlu kaynakların yanı sıra elektrifikasyonu ve enerji verimliliğini destekleyen teknolojilerin de öne çıkması bekleniyor. Bu durum, özellikle yakıt ithal eden ülkeler için enerji güvenliği ile iklim hedefleri arasında giderek güçlenen bir uyum yaratıyor. Böylesine dinamik bir ortamda, tüm vatandaşlar için güvenli, uygun maliyetli ve sürdürülebilir enerjinin nasıl sağlanacağı konusunda hükümetler ile iş dünyası arasındaki yakın diyalog her zamankinden daha önemli."

REKLAM

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, “Yeşil dönüşüm, çağımızın en büyük ekonomik fırsatlarından biri. Daha dayanıklı, daha verimli ve daha rekabetçi ekonomiler inşa etmemize yardımcı olabilir. Bu fırsatı değerlendirmeli ve uygulamayı hızlandırmalıyız” ifadelerini kullandı. Allianz CEO’su Oliver Bäte, “Dünyanın sigortalanabilir kalmasını sağlayabiliriz; ancak bunun için politikaların net ve tutarlı olması, uyum ve dayanıklılığa da yeterli yatırım yapılması gerekiyor” dedi.

Geleceğe dair iyimser olduğunu söyleyen Envision Energy Kurucusu ve CEO’su Lei Zhang, “Elimizde öylesine bol yenilenebilir enerji var ki önümüzdeki on yıllarda insanlık için yeni bir refah yaratma fırsatına sahibiz. Bunu gerçekleştirecek teknolojiye ve sistemlere sahibiz" şeklinde konuştu.