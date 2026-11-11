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        Haberler Dünya Demokratlarda 'liderlik' krizi: Jeffries ve Schumer'a tepkiler büyüyor

        Demokratlarda 'liderlik' krizi: Jeffries ve Schumer'a tepkiler büyüyor

        ABD Ara Seçimleri'nde hem Temsilciler Meclisi'ni hem de Senato'yu kazanan Demokratlar, 'liderlik' çatlaklarıyla boğuşuyor. Savunma Bakanı Hegseth'in azil oylamasında Demokratlardan 11 fire çıkması ve Demokrat lider Hakeem Jeffries'in İsrail yanlısı olması nedeniyle parti içi tartışmalar büyürken, Senato liderliği için de Bernie Sanders, mevcut lider Chuck Schumer'a bayrak açtı. Ayrıca bir Demokrat vekil, Hakeem Jeffries'e oy vermesi için parti yönetimince tehdit edildiğini duyurdu.

        Giriş: 11 Kasım 2026 - 10:36 Güncelleme:
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        Demokratlarda 'liderlik' krizi

        3 Kasım'da gerçekleştirilen ABD Ara Seçimleri'nde Cumhuriyetçilere karşı Kongre'nin hem alt hem de üst kanadında ezici bir zafer çıkaran Demokratlar, bu zaferin üzerinden henüz 1 ay bile geçmemişken bir dizi krizle karşı karşıya kaldı.

        Demokratlar içinde Temsilciler Meclisi parti liderliği ve Senato parti liderliği konusunda büyük bir çatlak ortaya çıktı.

        Ara seçimlerin ardından ABD'nin en tartışmalı isimlerinden Savunma Bakanı Pete Hegseth'in azledilmesi için adım atan, bu yolla Trump yönetimine ilk büyük meydan okumayı yapan Demokratlar, 11 Demokrat vekilin oylamaya katılmaması nedeniyle Hegseth'i azletmekte başarısız oldu.

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        Bu başarısızlığın, Demokratların Temsilciler Meclisi'ndeki mevcut azınlık lideri Hakeem Jeffries'in İsrail destekçisi olması nedeniyle bilinçli bir başarısızlık olduğu spekülasyonları giderek konuşulurken, Ocak 2027'de başlayacak yeni dönemde Jeffries'in yeniden başkan seçilmesine dair beklentilere de zarar verdi.

        Demokrat vekilden 'şok' iddia

        Son ara seçimlerde Temsilciler Meclisi üyesi seçilen Demokrat Don Leonard'ın bir iddiası ise Demokratların içini tam olarak karıştırdı.

        Leonard, üst düzey Demokratlardan, İsrail destekçisi Hakeem Jeffries'in Temsilciler Meclisi Başkanlığı adaylığını desteklememesi durumunda "hayatının cehenneme döneceği" yönünde tehdit aldığını öne sürdü.

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        Ohio eyaletinden Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi seçilen Leonard, sosyal medya hesabından video mesaj yayımladı.

        Üst düzey Demokrat Kongre üyeleriyle toplantı yaptığını aktaran Leonard, kendisinin Jeffries'in Temsilciler Meclisi Başkanı olarak seçilmesi konusunda uyarıldığını belirtti.

        Leonard, toplantıda ABD'nin İsrail'e verdiği destek ile İran'daki savaşı sona erdirme amacıyla bir anayasa değişikliği girişimi başlatma konusunda taahhütler almak istediğini söyledi.

        Leonard, Kongre üyelerinin kendisine Jeffries'e desteğini esirgemesinin siyasi misillemeye yol açabileceğini "açık ve net bir şekilde" belirttiklerini ve bunun, "önümüzdeki iki yıl boyunca Washington'da hayatını cehenneme çevirmek" ve 2028’de koltuğunu kaybetmesini sağlamak gibi önlemleri de içereceğini söylediklerini savundu.

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        Görüştüğü Kongre üyelerinin ismini açıklamayan Leonard, "Bu tür şeylerin olacağını az çok tahmin ediyorduk. Filmlerde gördüğümüz şeylerin bir parçası işte." dedi ve bu baskının, kendisinden "takım forması giyip iyi bir takım oyuncusu olmasını" bekleyen insanlardan geldiğini ekledi.

        3 Kasım'da düzenlenen ara seçimler sonucunda Temsilciler Meclisinde Demokratların çoğunluğu sağlamasıyla Ocak 2027'de başlayacak yeni dönemde Temsilciler Meclisi Başkanı Demokratlardan olacak.

        Ancak halihazırda Demokratların Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri olan Jeffries'in Temsilciler Meclisi Başkanı seçilmemesi için başlatılan kampanyaya 1 milyonu aşkın kişi imza attı.

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        Bir kriz de Senato liderliği için

        ABD'nin en önde gelen senatörlerinden Bernie Sanders, Demokratların Senato grubu lideri olarak mevcut lider Chuck Schumer’i desteklemeyeceğini duyurdu.

        Sanders bu kararını, Demokratların ara seçimlerde elde ettikleri büyük zaferlerin ardından Washington’a dönmeleriyle gerçekleştirdikleri ilk tam grup toplantısının hemen sonrasında, Senatör Elissa Slotkin ile düzenlediği bir basın toplantısında duyurdu.

        Vermont senatörü Sanders, “Chuck Schumer’i şahsen 30 yıldan uzun süredir tanıyorum ve kendisini severim. Chuck Schumer’den daha çok çalışan kimse yoktur. Ancak bana göre artık değişim zamanı geldi ve Chuck’ın Demokrat lider olarak yeniden seçilmesini desteklemeyeceğim.”

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        Slotkin ise, yeni dönem Kongre’deki ilk 100 gün içinde Demokratların önceliklerini ortaya koyan bir plan sunulana kadar hiçbir adaya destek vermeyeceğini ifade etti.

        Chuck Schumer, Bernie Sanders'ın ABD'nin İsrail'e silah satışını engelleyen yasa teklifine 'hayır' diyen 7 Demokrattan biriydi. 40 Demokrat senatörün 'evet' oyu vermesi, yasanın geçmesine yetmemişti.

        "Lider seçileceğimden eminim"

        Schumer, Sanders’ın açıklamasına, “Çoğunluk lideri olarak seçileceğimden eminim. Grubumuz; maliyetleri düşürme, yolsuzluğa son verme, kaosu bitirme ve savaşı sona erdirme konularında gerçekten birlik içinde. Grubumuzda büyük bir dayanışma var ve çoğunluk lideri olarak onlara liderlik etmekten gurur duyacağım” cevabını verdi.

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        Sanders ve Slotkin için öne çıkan aday ise Maryland eyaletinden Senatör Chris Van Hollen.

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