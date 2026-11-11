UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 5. haftasında İzmir'de Belçika'yı ağırlayacak A Milli Futbol Takımımız'da teknik direktör Sergen Yalçın, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

"ARDA OKAN KURTULAN PROSEDÜR GEREĞİ OYNAYAMIYOR"

Arda olayıyla ilgili teknik direktörün yaptığı açıklama beni çok ilgilendirmiyor. Onu söyleyeyim öncelikle. Çok bizi bağlamıyor yani. O kendi kulübüyle ilgili açıklama yapıyor. Oyuncu evrak yetişmiyor değil, prosedür olarak zaten oynayamıyor. Çünkü bizim vatandaşlığa geçmemiştir. Ya vatandaşlık demeyelim; prosedür olarak Türk Milli Takımı'nı şu anda seçmediği için Türk Milli Takımı'nda oynayamıyor oyuncu. Biz sadece onu belirttik. Bu işlemler yapılırken de evraklarla yapılıyor. Yani bu sözle yapılmıyor, telefonla falan olmuyor bu işler. Evrak dediğimiz o. Biz de bilmiyorduk bunu. Açık söyleyelim onu. Ama bu herhalde bir süre gerektiriyor aslında kadroyu açıkladığımızda. Arda Milli Takım kadromuzda vardı. Alacaktık kadroya bu kamp için, iki maç için. Ama prosedür gereği oynayamıyor. Biz de doğal olarak alamadık. Sonra kendisini arattırdık federasyondan. Kendisinden Türk Milli Takımı ile ilgili bir dilekçe yazması gerekiyor. Ondan sonra da işlemlerin başlaması gerekiyor. Bu da bir süreç gerektiriyor doğal olarak. Bu kısa dönemde o süreç yetişmiyor. Yani bu bir prosedür. Çok normal bir şey.

"BURADA OLMAK BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Beşiktaş'ta çalıştığımız dönemde burada dört günde iki kupa almıştık. Belki bizim için çok uğurlu bir stat da olabilir. Doğal olarak heyecanlıyız tabii. İlk milli maçımıza çıkıyoruz. Bizim için çok değerli burada olmak. Milli takımın başında olmak. Sorumluluklarımız çok fazla.

"UFAK TEFEK DOKUNUŞLAR YAPMAYA ÇALIŞTIK"

Yani ülkeye karşı, tüm vatandaşlarımıza karşı sorumluluklarımız var. Bunun da bilincindeyiz. Bu kısa süreçte iyi hazırlandık. Ufak tefek dokunuşlar yapmaya çalıştık. Yani süreç çok kısa iki maç için. Bu kampa işte bazı oyuncularımız da işte Kenan biliyorsunuz kullanamıyoruz. Aral'ı çıkardık. O da iki maç için hazır değil. Zeki'nin de başlama ihtimali çok zor. Belki 20-30 dakikalık bir süreçte kullanabiliriz Zeki'yi.

"SAKATLIKTAN YENİ ÇIKAN 3-4 OYUNCUMUZ VAR"

Sakatlıktan çıkan 3-4 tane yeni oyuncumuz var. Fiziksel olarak yüzde yüz olamayacak oyuncularımız var ama oyunun belli bölümlerinde onları da kullanacağız. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi burada olmak, ne bileyim, ülkenin milli takımında olmak, yani sizinle beraber olmak. Ben çok pozitif bakma taraftarıyım, onu söyleyeyim.

"UMARIM İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPARIZ"

İnşallah iyi bir başlangıç diyoruz yarın için. Gruptaki durumumuz ortada. Hepiniz biliyorsunuz gruptaki durumumuzu. Ama bir puan veya puanlar gelmesi dahilinde bir play-out oynama durumumuz var. Eğer onu becerebilirsek. Ama çocukların hepsi konsantre. İyiler, iyi hazırlandık, mental olarak hazırlandık. Ufak tefek dokunuşlar yapmaya çalıştık. Umarım yarın iyi bir başlangıç, iyi bir oyun, yeni bir hikayenin başlangıcı güzel olur diyorum.

"BÜTÜN PLANIMIZI KAZANMAK ÜZERİNE YAPTIK"

Bu kadar kısa süreçte hayalimizdeki bir oyun nasıl olur? Onu yarın maç başlayınca göreceğiz. Ama tabii doğal olarak uzun vadeli planlar sürekli söylüyorum. Avrupa Şampiyonası. Çünkü Dünya Kupası var. Uzun bir kontrat yaptık. Buralar bizim için çok değerli. Burası değerli değil mi? Tabii ki burası da değerli. Yarın bütün planımızı kazanmak üzerine yaptık. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü mutlaka bir üç puan almamız lazım ki A grubunda kalalım. Belki play-off maçı oynayacağız, üç puan alabilirsek. Bu bizim için çok değerli. Bu grupta kalmak da çok önemli. Çünkü biz böyle seviye takımlarla oynadığımız zaman kendi seviyemizi daha net görebiliyoruz. Bunu daha çok yukarıya çıkartabiliriz.

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"SONUCUN NE OLACAĞINI BİLEMEYİZ"

Bu grupta bu takımlarla oynamak oyuncu gelişimi için de çok değerli. Yeni genç oyuncularımız var. Yeni gelecek genç oyuncularımız var. Uzun plan program yapıyoruz. Onları da buraya almak için, seviyelerini çıkarmak için bu grubun çok daha uygun olduğunu düşünüyorum ama sonuçta bu futbol tabii ya. Sonucun ne olacağını hiçbirimiz bilemeyiz ama ben yarın için takımımızın iyi konsantre olduğunu, iyi hazırlandığını düşünüyorum. Devamını hep beraber yarın göreceğiz.

"FORVETTE ENES BAŞLAYACAK"

Forvet yok mu diyordunuz, gelirken yanımda getirdim. Santrfor yanımızda. Enes başlayacak. Hep merak ettiğiniz soru, santrforsuz oynuyoruz. Hayır, getirdik santrafor yanımızda. Burada santrforla oynayacağız. O oyunda biraz farklılıklar yapacağız.

"İRFAN CAN DİĞER KAMPA GELEBİLİR"

İrfan Can'a gelince, İrfan Can bizim milli takımımızın zaten geniş kadrosunda bulunan bir oyuncu. Milli takıma alınmadığı için üzülmüş de olabilir. Ama İrfan Can'la beraber üzülen 25 tane daha oyuncu var dışarıda. Onu da belirtmek isterim. Bunu bireysel olarak lütfen algılamayalım. Yani bu 2 maç için biz bir kadro seçtik ve bu kadronun olmasına uygun gördük. Bazı takdir haklarımızı bazı oyuncular üzerinde kullandık. Yani buna da beklediğimiz tek şey saygı duyulması. Yani atla deve değil sonuçta bu. Çok da önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani bu kampa gelmedi ama bir dahaki kampa gelebilir. Evet, performansı iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyiye gider. Çok daha başarılı olur. Yani biz de onu buraya alırız. Yani biz kimseye karşı bir art niyetim yok. Asla böyle bir şey olamaz.