İran'dan ABD'ye gözdağı

78 yaşındaki kadına 15 milyon liralık terör tuzağı

İstanbul'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 78 yaşındaki bir kadını korkutarak 15 milyon lirasını aldı. Adının terör örgütü listelerine karıştığını söyleyerek yaşlı kadını tuzağa düşüren şüpheliler, İstanbul polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Operasyonda 9 şüpheli... Daha Fazla Göster İstanbul'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 78 yaşındaki bir kadını korkutarak 15 milyon lirasını aldı. Adının terör örgütü listelerine karıştığını söyleyerek yaşlı kadını tuzağa düşüren şüpheliler, İstanbul polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Daha Az Göster