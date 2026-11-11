Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri: Antalya'da COP31 liderler zirvesi, BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu affını istedi, Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı, Fransız gemisine Ankara'dan onay

ANTALYA'DA COP31 LİDERLER ZİRVESİ

Antalya'da düzenlenen COP31, üçüncü gününde Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. 102 dünya liderinin katıldığı zirve aile fotoğrafının çekilmesiyle başladı. Zirvenin açılışında konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres "Fosil yakıtlar da dinozorlar gibi tarihe karışmalı. Ve bu kendiliğinden gerçekleşmeyecek. Dinozorların lobisi yoktu. Fosil yakıtların ise var" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ANTALYA'DAN DÜNYAYA GÜÇLÜ BİR MESAJ VERELİM

Liderler Zirvesi'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşırı tüketim hırsının etkisiyle insanlığın varoluş krizi yaşadığını belirterek "İnsanlık olarak evimizin tek bir çatısı vardır o da gökyüzüdür, evimizin tek bir bahçesi vardır o da yeryüzüdür. İklim değişikliğiyle mücadelede sorunun değil, çözümün parçası olmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı. Gazze'de yaşanan çevre kıyımına dikkati çeken Erdoğan, "İnsanlık adına utanç verici böyle bir tabloyu gören hiç kimse sorumluluktan kurtulamaz. Gazzeli çocukların dramı üzerinden güç gösterisi yapmak, zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır. Antalya'dan tüm dünyaya güçlü bir mesaj verelim" dedi.

BDDK BAŞKANI ŞAHAP KAVCIOĞLU AFFINI İSTEDİ

Öte yandan bugün BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevinden affını istediğini duyurdu. Kavcıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim." dedi.

EMİR SARIGÜL İFADEYE ÇAĞRILDI

'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, ifade vermek için adliyeye geldi.

CHP KURULTAY DAVASINDA ARA KARAR

CHP kurultay davasında ara karar açıklandı. CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı suçlamasıyla, aralarında İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava, 18 Kasım'a ertelendi.

'ŞİRİNLER'E OPERASYON: 4 İLDE 61 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Adana merkezli 4 ilde, elebaşılığını Mehmet Şirin Aksoy'un yaptığı ve kamuoyunda "Aksoylar ya da Şirinler" olarak bilinen silahlı suç örgütüne düzenlenen operasyonda 61 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda silah ele geçirilirken 28 kişinin yakalama çalışması sürüyor.

FRANSIZ GEMİSİNE ANKARA'DAN ONAY ÇIKTI

Ankara, Paris ve Atina arasında gerilime neden olan Doğu Akdeniz'deki deniz altı elektrik hattı projesinde Fransız gemisi için izin süreci tamamlandı. Türkiye'nin yayımladığı NAVTEX sonrası Kandiye Limanı'nda bekleyen gemi bölgeye hareket etti. Gemi, Girit ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni birbirine bağlamayı hedefleyen proje kapsamında çalışacak.

İTALYA'DA 100'DEN FAZLA OKULDA BOMBA ALARMI VERİLDİ

Gözleri bir anda İtalya'ya çeviren bir haber var şimdi. İtalya'da 100'den fazla okula bomba tehdidi içeren anonim bir e-posta gönderildi. E-posta, endişeye ve okulların tahliye edilmesine neden oldu.

MEGHAN MARKLE'IN BABASI İKİNCİ KEZ TUTUKLANDI

Düşes Meghan Markle'ın yıllardır görüşmediği ve çocuk istismarı materyali bulundurmakla suçlanan babası, ikinci kez tutuklandı. 6 Kasım'da yaşlı ve bakıma muhtaç olduğu için hakkındaki tutukluluk kararı, ev hapsine çevrilen Thomas Markle'ın bu şartları ihlal ettiği bu nedenle tekrar tutuklandığı açıklandı.