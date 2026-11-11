Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
İstanbul'da feci bir olay yaşandı. Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Pelin Pınar'ın, yaşadığı binanın 8.katındaki balkondan düşerek hayatını kaybettiği öne sürüldü. Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin incelemenin devam ettiği öğrenildi
İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Pelin Pınar'ın, yaşadığı binanın 8’inci katındaki balkondan düşerek hayatını kaybettiği öne sürüldü.
İHA'da yer alan habere göre, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde görevli Dr. Pelin Pınar'ın, ikamet ettiği binanın balkonundan düşerek olay yerinde yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Cenazesinin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldığı belirtildi.
Hastane yönetimi, yayımladığı taziye mesajıyla Dr. Pelin Pınar’ın vefatını duyurdu. Açıklamada, "Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği asistan hekimlerinden Dr. Pelin Pınar’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli meslektaşımıza Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi.