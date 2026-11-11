Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
Kara para soruşturmasında Emir Sarıgül savcılık tarafından ifadeye çağrıldı.
Giriş: 11 Kasım 2026 - 13:09 Güncelleme:
İstanbul'da 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Emir Sarıgül, ifade vermek için adliyeye geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanmasının ardından etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, yeniden ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
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