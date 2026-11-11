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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığından İsrail'e tepki

        Dışişleri Bakanlığından İsrail'e tepki

        Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanlığının Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik alçakça ve hadsiz iftiraları, İsrailli yöneticilerin gerçekleri gizlemeye dönük nafile çabalarının yeni bir örneğini teşkil etmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 22:10 Güncelleme:
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        Dışişleri'nden İsrail'e tepki

        Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "İsrail Dışişleri Bakanlığının Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik alçakça ve hadsiz iftiraları, İsrailli yöneticilerin gerçekleri gizlemeye dönük nafile çabalarının yeni bir örneğini teşkil etmiştir.

        Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün (11 Kasım) COP31 Liderler Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada İsrail’in uyguladığı sistematik zulüm politikalarını bir kez daha dünya gündemine taşımış ve insanlığın ortak vicdanında karşılık bulan duygu ve düşünceleri ifade etmiştir.

        Türkiye olarak, Filistinliler başta olmak üzere, İsrail’in saldırgan politikalarının hedefi olan tüm mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz."

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        #dışişleri bakanlığı
        #türkiye
        #israil
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