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        Galatasaray'da Lesley Ugochukwu ile ayrılık yakın!

        Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

        Giriş: 11 Kasım 2026 - 13:33 Güncelleme:
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        Galatasaray büyük umutlarla kiraladığı Lesley Ugochukwu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

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        Sarı-kırmızılı ekipte beklenen verimi veremeyen ve Türkiye’de istediği forma şansını bir türlü bulamayan 20 yaşındaki Fransız orta saha, az süre almaktan duyduğu rahatsızlık nedeniyle takımdan ayrılmak istiyor.

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        Şu ana kadar 5’i Süper Lig, 2’si Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 7 maçta sahaya giren ancak hiçbir karşılaşmada ilk 11’de yer bulamayıp yalnızca 123 dakika süre alabilen genç oyuncu, devre arasında vedalaşmaya sıcak bakıyor.

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        Burnley’den 3 milyon pound kiralama bedeliyle kadroya katılan ve yıllık 2 milyon 650 bin euro maaşı bulunan Ugochukwu ile yollarını ayıracak olan Cim-Bom, orta sahaya yine 23 yaş altı kriterine uygun yeni bir takviye yapacak.

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        Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların radarına giren ilk isim ise CSKA’dan Matvey Kislyak.. Rus futbolcu için CSKA’nın beklediği bonservis bedeli 30 milyon Euro’nun üzerinde.

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