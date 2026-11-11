Galatasaray'da Lesley Ugochukwu ile ayrılık yakın!
Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Galatasaray büyük umutlarla kiraladığı Lesley Ugochukwu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı ekipte beklenen verimi veremeyen ve Türkiye’de istediği forma şansını bir türlü bulamayan 20 yaşındaki Fransız orta saha, az süre almaktan duyduğu rahatsızlık nedeniyle takımdan ayrılmak istiyor.
Şu ana kadar 5’i Süper Lig, 2’si Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 7 maçta sahaya giren ancak hiçbir karşılaşmada ilk 11’de yer bulamayıp yalnızca 123 dakika süre alabilen genç oyuncu, devre arasında vedalaşmaya sıcak bakıyor.
Burnley’den 3 milyon pound kiralama bedeliyle kadroya katılan ve yıllık 2 milyon 650 bin euro maaşı bulunan Ugochukwu ile yollarını ayıracak olan Cim-Bom, orta sahaya yine 23 yaş altı kriterine uygun yeni bir takviye yapacak.
Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların radarına giren ilk isim ise CSKA’dan Matvey Kislyak.. Rus futbolcu için CSKA’nın beklediği bonservis bedeli 30 milyon Euro’nun üzerinde.