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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bir faili meçhul cinayet dosyası daha yeniden açıldı: 3 tutuklama

        Bir faili meçhul cinayet dosyası daha yeniden açıldı: 3 tutuklama

        2019 yılından bu yana kayıp olan 21 yaşındaki Sefa Soyalp'in öldürülerek parçalarının Ümraniye'deki ormanlık alana atıldığı şüphesiyle yürütülen soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı. HTS kayıtları ve telefon sinyallerinin şüphelilerin ifadeleriyle çeliştiği ortaya çıkarken, 3 şüpheli tutuklandı. Soyalp'in cansız bedenine ulaşmak için arama çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 22:20 Güncelleme:
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        Bir faili meçhul cinayet dosyası daha yeniden açıldı: 3 tutuklama

        İstanbul’da 2019 yılında 21 yaşındaki Sefa Soyalp’in ortadan kaybolmasıyla ilişkin, o dönemde birlikte yaşadığı ev arkadaşı Sırojiddin A. ve Ahmet P.’nin de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Öldürüldüğü düşünülen Sefa Soyalp’ın parçalanarak Ümraniye’de ormanlık alana atıldığını değerlendiren polis ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.

        TELEFONU UZUN SÜRE AYNI EVDE SİNYAL VERDİ

        Öte yandan arkadaşının kaybolduğu dönemde telefonunu alarak dışarı çıktığını söyleyen Sirojiddin A.’nın ifadesinin aksine telefonunun uzun süre aynı evde sinyal verdiği belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin 2019 yılından bu yana kayıp olan Sefa Soyalp'i arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar sonucunda Sefa Soyalp ve kız arkadaşının 2019'da uçakla İstanbul'a geldikleri, Sancaktepe'deki bir adreste ortak baz kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Sefa Soyalp’ in aynı yılın Temmuz ayında Ümraniye'de bulunan bir çanta imalat atölyesinde şüpheliler Sırojıddın A. ve Ahmet P. ile tanıştığı, 16 Ağustos'tan itibaren ise Sırojıddın A. ile Çekmeköy'de aynı evde yaşamaya başladığı belirlendi.

        SON GÖRÜLDÜĞÜ EVE GİREN ŞÜPHELİLER

        Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince yapılan soruşturma kapsamında, kayıp Sefa’nın kaybolmadan bir gün önce Özbekistan uyruklu Umıda E. ile görüştüğü, bu kişinin Gani C.E. tarafından yönlendirildiğinin değerlendirildiği, aynı gün Sırojıddın A. ile de irtibat kurduğu belirlendi.

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        İFADELERİ İLE HTS KAYITLARI TUTMADI

        Polis olayda adı geçen şüphelilerin HTS kayıtlarını incelediğinde o tarihte verdikleri ifadelerle uyuşmadığını belirledi. Ayrıca Sirojiddin A.’nın Sefa Soyalp’in kaybolmasından hemen sonra gece saatlerinde bir taksiye binerek Ümraniye’de ormanlık alana gittiği tespit edildi.

        ŞÜPHELİLER SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

        Bunun üzerine olayda adı geçen şüpheliler polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Şüpheliler, ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. Sefa Soyalp’in öldürüldükten sonra Ümraniye’de ormanlık bir alana gömüldüğünü düşünen polis ekiplerinin ceset arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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        EVDE İNCELEME YAPILDI

        Öte yandan cinayetin işlendiği evde polis tarafından kan izlerinin bulunmasına yarayan Luminol testi yapıldığı, bulunan bazı örneklerle incelemenin sürdüğü belirtildi. Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Sırojıddın A., Ahmet P. ve Serap Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 1 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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