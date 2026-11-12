Meteoroloji'den Marmara ve Ege için fırtına uyarısı! 11 il için sarı kod
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'da 11 il için sarı kodlu uyarı verildi. Marmara ve Ege'de kuvvetli lodos etkili olacak. Rüzgarın hızı zaman zaman 60 km'yi bulacak. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya, Bartın, Sinop ve Samsun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
İç ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, doğu kesimlerde normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
FIRTINA UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın, Marmara'da 12.11.2026 Perşembe günü öğle saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat), 13.11.2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren ise fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. 14.11.2026 Cumartesi akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.