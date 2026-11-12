İspanya'da genel grev: Binlerce kişi katıldı
İspanya'da 14 yıl aradan sonra konut krizine çözüm ve maaş artışı talebiyle düzenlenen genel grevde 50'den fazla kişi gözaltına alındı. Ülke çapında binlerce kişinin katıldığı eylemlerde bazı bölgelerde polisle göstericiler arasında çatışma yaşandı
İspanya'da genel grev nedeniyle çeşitli kentlerde yapılan gösterilerde 50'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığının basına verdiği bilgiye göre, Ulusal Polis ve Jandarma, genel grev sebebiyle yerel saatle 17.00'ye kadar ülke genelinde 919 olay bildirdi.
Gösterilerin yoğunlukta olduğu Barselona, Madrid, San Sebastian, Vitoria, Malaga, Almeria, Granada, Zamora, Valensiya, Valladolid ve Alicante ile Rioja ve Navarra bölgelerinde gözaltına alınanların sayısı 50'yi geçti.
Katalonya, Madrid, Bask ve Endülüs bölgelerinde yol kapatma, hallerin ve limanların girişlerini bloke etme eylemleri öne çıktı.
İspanyol basını, polis ile göstericiler arasında çıkan olaylarda en az 25 kişinin yaralandığını belirtti.
Genel grev, özellikle ulaştırma, sağlık ve endüstri sektörlerini etkiledi.
Sektör yetkililerinden yapılan açıklamalarda, grev nedeniyle ülke genelinde 332 uçuşun ve uzun mesafeli tren seferlerinin yüzde 24'ünün iptal edildiği, banliyö seferlerinde çok ciddi aksamalar olduğu bilgisi paylaşıldı.
Sendikalar, greve katılımın yüksek düzeyde olduğunu savundu
Ülkede 14 yıl aradan sonra yapılan ilk genel grevde, işçi sendikaları ve kiracılar sendikaları, konut krizine çözüm ve maaş artışı talep ediyor.
Genel İşçi Sendikası (UGT), İşçi Komisyonları (CCOO) ve Genel İşçi Konfederasyonunun (CGT) aralarında bulunduğu 8 sendika, Katalonya başta olmak üzere greve katılımın yüksek seviyede olduğunu açıkladı.
Genel grev sebebiyle Madrid'de 120 bin kişi ve Barselona'da 50 bin kişi olmak üzere ülke genelindeki tüm büyük şehirlerde gün içinde yüksek katılımlı gösteriler düzenlendi.
Genel grevi işverenler "düşük katılımlı", sağ ve aşırı sağcı partiler ise "başarısız" olarak yorumladı
Diğer yandan İspanya İşverenler ve Sanayiciler Konfederasyonu (CEOE) ise "Greve katılım çoğu bölge ve sektörde düşük seviyede ancak sendikaların yoğun olduğu bölgelerde biraz daha yüksek diyebiliriz." açıklamasını yaptı.
Bu arada muhalefetteki sağ görüşlü siyasi partiler, "genel grevin hükümet destekli olduğu ve sol görüşlü sendikalar tarafından finanse edildiği" suçlamasında bulundu.
Genel grevin "başarısız" olduğunu savunan sağcı partiler, ülkede elektrik tüketiminin sadece yüzde 4,9 düştüğünü, geçmiş genel grevlere göre bir kıyaslama yapıldığında bu oranın çok düşük olduğunu vurguladı.
İspanya'daki genel grevin, ülkede 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçim öncesinde olması da dikkat çekti.
*Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.