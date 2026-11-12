İspanya'da genel grev: Binlerce kişi katıldı

Genel grevi işverenler "düşük katılımlı", sağ ve aşırı sağcı partiler ise "başarısız" olarak yorumladı

Diğer yandan İspanya İşverenler ve Sanayiciler Konfederasyonu (CEOE) ise "Greve katılım çoğu bölge ve sektörde düşük seviyede ancak sendikaların yoğun olduğu bölgelerde biraz daha yüksek diyebiliriz." açıklamasını yaptı.