İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım tarihinde meydana gelen ve 18 işçinin yaşamını yitirdiği büyük patlamada hayatını kaybeden işçilerden Göksel Ünaldı (42), Aliağa'nın Bozköy Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

AİLESİ AYAKTA GÜÇLÜKLE DURDU

İHA'da yer alan habere göre facianın ardından Ünaldı'nın ailesi ve yakınları cenaze töreninde ayakta durmakta büyük zorluk çekti.

İLK İŞ GÜNÜNDE HAYATA VEDA

Bozköy Mahallesi'nde yaşayan Ünaldı'nın, olayın meydana geldiği gün fabrikada ilk kez çalışmaya başladığı öğrenildi.

Taşeron firma bünyesinde kazan bakımında temizlik işi yapmak üzere sahaya inen Ünaldı, yeni işine başladıktan yaklaşık 3 saat sonra meydana gelen patlamada yaşamını yitirdi.

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OĞLUNUN TABUTUNA SARILDI

Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde, acılı ailenin feryatları yürekleri dağladı. Annesi Nurten Ünaldı, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Yaşadığı derin acı nedeniyle ayakta durmakta güçlük çeken anne Ünaldı'yı yakınları teskin etmeye çalıştı. Kılınan cenaze namazının ardından Göksel Ünaldı, dualar eşliğinde toprağa verildi.

GENÇ MAKİNE MÜHENDİSİ TOPRAĞA VERİLDİ

DHA'da yer alan habere göre aynı faciada yaşamını yitiren makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik (25) için de dün Menemen'deki Egekent 2 Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Kadir Kan Özçelik'in babası Nihat Özçelik, annesi Gülden Özçelik, kız kardeşi Şevval Özçelik, halasının oğlu Ömer Öztürk ve vatandaşlar katıldı.

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ANNESİ VE KIZ KARDEŞİ TABUTUNU ÖPTÜ

Anne Gülden Özçelik ve kız kardeşi Şevval Özçelik, Kadir Kan Özçelik'in tabutuna sarıldı, öpüp okşadı.

Özçelik'in cenazesi, kılınan namaz sonrası Ulukent Mezarlığı'nda toprağa verildi.