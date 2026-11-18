Meta, Instagram’ın mesajlaşma özelliklerini ayrı bir uygulamada sunan Direct’i Türkiye ve Tayland’da test etmeye başladı. Android ve iOS için kullanıma sunulan uygulama, birebir ve grup sohbetlerine odaklanıyor. Meta’nın resmi duyurusuna göre Direct, Instagram hesabı olanların yanı sıra hesabı bulunmayan kullanıcılar tarafından da kullanılabilecek.

MEVCUT SOHBETLER İKİ UYGULAMADA EŞİTLENECEK

Instagram hesabı bulunanlar Direct’e mevcut kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapabilecek. Bu kullanıcıların sohbetleri Instagram ile Direct arasında eşitlenecek, aynı yazışmalara iki uygulamadan da erişilebilecek.

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Instagram hesabı olmayanlar ise telefon numarası veya e-posta adresiyle kaydolabilecek. Bu kullanıcılarla yalnızca rehberlerindeki kişiler sohbet başlatabilecek ya da onları bir grup sohbetine ekleyebilecek. Yeni kişi eklemek için kullanıcının tam Instagram adını yazmak veya QR kodunu taratmak gerekecek.

SOHBETLERE ÇİZİM VE ÖZEL ÇIKARTMALAR EKLENEBİLECEK

Direct’te sohbet içinde çizim yapmayı sağlayan Draw aracı, gelen kutusunun üstünde kısa durum mesajları gösteren Notlar ve özel çıkartmalar bulunacak. Kullanıcılar sesli mesajlarına ses efektleri ekleyebilecek, sohbet arka planlarını farklı temalarla kişiselleştirebilecek.

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Meta, uygulamada kişileri şikayet etme, engelleme ve kısıtlama seçeneklerinin de yer aldığını bildirdi. Direct’i kullanmak için en az 13 yaşında olmak gerekiyor. Ebeveynler, gözetim araçlarıyla gençlerin kimlerle mesajlaştığını görebilecek ve günlük kullanım süresi belirleyebilecek.

INSTAGRAM’DAKİ DİĞER GÜNCEL GELİŞMELER

Instagram, uygun içerik üreticilerine "Content Protection" özelliğini sunmaya başladı. Araç, üreticilerin Instagram ve Facebook’ta paylaşılan videolarının kopyalarını bulmasına ve bu içerikleri takip etmesine, gizlemesine ya da Instagram’da orijinal videoya bağlantı eklemesine imkan tanıyor.

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Meta, görselleri yapay zekayla değiştirilmiş ancak orijinal videodaki konuşmayı kullanan kopyaları tespit etmeye yönelik bir testi de küçük bir grupla başlatacağını açıkladı.

ABD’deki uygun profesyonel hesap sahipleri ise Reels ve gönderilerine Amazon ürünlerinin bağlı satış bağlantılarını ekleyebilecek. Bir Reels videosuna en fazla 30, normal bir gönderiye ise 20 ürün bağlantısı eklenebilecek. Özellik şimdilik ABD’deki içerik üreticileriyle sınırlı.