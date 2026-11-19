Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Ezgi Mola, oğlu Can ve eski eşi Mustafa Aksakallı ile Bebek Parkı’nda görüntülendi.

Eski eşler, çocuklarıyla parkta vakit geçirirken objektiflere yansıdı.

Mola, sevgilisi Yaşar Çağlak ile ilgili sorulara, "Her şey yolunda. Hiçbir sıkıntımız yok ama çocuğum yanımda. Bu konulara girmek istemiyorum" yanıtını verdi.

Ezgi Mola, önceki gün yeni sevgilisiyle Etiler'deki bir mekandan çıkarken ilk kez objektiflere yansıdı.