Gökhan Töre'den eşinin iddialarına yanıt
Eski futbolcu Gökhan Töre'nin eşi Buket Töre'ye şiddet uyguladığı ve silahla tehdit ettiği ileri sürüldü. Töre, basına yansıyan haberlerin ardından açıklama yaptı
Gökhan Töre ile mimar Buket Töre, 2020’de evlendi. Çiftin bu evliliğinden bugün 3 ve 6 yaşlarında olan iki çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre; Gökhan Töre, eşi Buket Töre’ye karşı zarar verici davranışlar sergiledi.
Öfke kontrolü problemi olduğu ileri sürülen Gökhan Töre, alkolün etkisiyle kıskançlık krizlerine girerek, kasadan çıkardığı silahı eşi Buket Töre’ye çekti.
Buket Töre’nin doğum gününde kıskançlık krizi yaşayan eski futbolcu, eve geldiğinde eşine saldırdı ve yatak odasının kapısını kırdı. Evdeki değerli eşyaları ve eşinin milyon dolarlık saatlerini alan Gökhan Töre, kasayı boşalttıktan sonra "Seni terk ediyorum" diyerek evden ayrıldı.
Eşiyle boşanma sürecinde olan Buket Töre, eşinin mal kaçırma ihtimalinin bulunduğunu iddia ederek evlilik birliği içerisinde elde edilen malvarlığına tedbir konulması için mahkemeye başvurdu. Gökhan Töre’nin, tüm malvarlığını yok edeceğini ve üçüncü kişilere devredeceğini ifade ettiği belirtilen dilekçede, “Özellikle Muğla’daki 4 taşınmaz üzerinde müvekkilin çok büyük emeği vardır. Bu sebeple Gökhan Töre adına kayıtlı Muğla’daki 4 taşınmaz ile satılığa çıkardığı 3 adet değerli araç olmak üzere tüm araçların üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için mahkemeden tedbir kararı verilmesini talep ediyoruz" denildi.
Basına yansıyan bu haberden sonra Gökhan Töre'den açıklama geldi. Töre, şu ifadelere yer verdi: Son günlerde şahsım hakkında basında ve çeşitli mecralarda yer alan, gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltan haber ve iddialar nedeniyle bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Söz konusu yayınlarda ileri sürülen iddiaların tamamı gerçek dışıdır. Somut bilgi ve belgelere dayanmayan bu iddialar, kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmakta ve şahsımın itibarını hedef almaktadır. Bu iddiaları açık ve kesin bir dille reddediyor, kamuoyundan doğruluğu teyit edilmemiş haber ve paylaşımlara itibar etmemesini rica ediyorum. Bu haberleri yaptıran ilgili şahsın, kendi şahsi menfaatleri ve para hırsı uğruna iki kız çocuğunun psikolojisini dahi yok sayarak yalan haber yaptırdığı ve maddi hırsları uğruna suç teşkil edebilecek nitelikteki hukuk dışı yollara bile başvurabileceği tarafımca çok iyi bilinmekteydi. Bu durum artık kamuoyu tarafından da görülmüştür. Söz konusu şahsın nasıl bir hukuksuzluğun ve yozlaşmanın içinde olduğu da süreç içinde mahkeme kayıtlarına yansıyacak ve kamuoyu tarafından görülecektir. Basın özgürlüğü, gerçekleri araştırma ve kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğunu da beraberinde getirmektedir. İlgili yayın kuruluşlarını ve paylaşım sahiplerini bu sorumluluk doğrultusunda hareket etmeye, gerçek dışı içerikleri düzeltmeye ve kamuoyunu doğru bilgilendirmeye davet ediyorum. Kişilik haklarımı ve itibarımı hedef alan bu yayınlara karşı tüm yasal haklarım saklıdır. Sorumlular hakkında gerekli hukuki yollara başvurmaktan tereddüt etmeyeceğimi kamuoyunun bilgisine sunarım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.