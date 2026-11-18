Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Feyzullah Tecirli, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen organizasyonun teknolojik altyapısına ve şirketin sürdürülebilirlik çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

COP31 kapsamında Habertürk'e açıklamalarda bulunan Tecirli, Türk Telekom'un zirvenin ana sponsorlarından biri olduğunu ve yaklaşık 6 aydır organizasyonun hazırlık sürecinde yer aldığını söyledi.

Son iki ayda 2 bin kişilik ekiple çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Tecirli, "Son iki ay içerisinde de 2 bin arkadaşımızla tüm siber güvenlik alt yapısından tutun, uç cihazlarımıza kadar bu içerideki iklim görüşmelerinin, devlet başkanlarımızın söylemlerinin tüm dünyaya kesintisiz bir şekilde erişiminin sağlanması noktasında gerekli alt yapıların koordine edildiği bir dönemsellikten bahsedebilirim." ifadelerini kullandı.

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"1,1 milyon metrekarelik bir alanda mini akıllı şehir yaklaşımıyla..."

Zirvenin gerçekleştirildiği alanın büyüklüğüne dikkati çeken Tecirli, "1.1 milyon metrekarelik bir alan, birazcık daha net ifade etmem gerekirse de 150 tane futbol sahası olarak adlandırdığımız bir alandan bahsediyoruz." dedi.

Türk Telekom'un organizasyon kapsamında internet altyapısından görüntü, ışık ve ses sistemlerine kadar geniş bir alanda görev üstlendiğini aktaran Tecirli, medya merkezinin teknolojik altyapısının da şirket tarafından yönetildiğini belirtti.

Tecirli, ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarının canlı yayın gerçekleştirdiği merkezlerden uç cihazlara, kimliklendirme sistemlerinden siber güvenlik uygulamalarına kadar operasyonların 2 bin kişilik ekiple yürütüldüğünü ifade etti.

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Şirketin teknolojik birikimini COP31'e taşıdıklarını vurgulayan Tecirli, "Sürecin en başından beri sahadaki deneyimimizi, bu alandaki kas gücümüzü, teknolojik çözümler noktasında bütünsel çözümlere kadar olan noktada bütün bilgi birikim yaklaşımlarımızı bu alanda yansıtmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Daha az enerjiyle, verimliliği maksimize etmeye çalışıyoruz"

Türk Telekom'un sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm çalışmalarına da değinen Tecirli, şirketin sürdürülebilirliği yalnızca COP31 kapsamında gündemine almadığını, yaklaşık 15 yıldır bu alanda faaliyet gösterdiğini söyledi.

Atık dönüşümünden teknolojik dönüşüme, üretimden sanayiye kadar birçok alanda enerji verimliliğini öncelediklerini belirten Tecirli, "Burada hassasiyetimiz daha az enerjiyle verimlilik kavramını maksimize edecek düzeyde karbon ayak izinin minimize edecek düzeyde sahaya yansıtmaya çalışıyoruz." dedi.

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Tecirli, fiber ve 5G teknolojileriyle dijital dönüşümün öncülerinden biri olmayı hedeflediklerini belirterek, akıllı şehirler ve uçtan uca Nesnelerin İnterneti (IoT) çözümleri üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

COP31 alanında akıllı şehir uygulamalarına yönelik bir örnek oluşturduklarını ifade eden Tecirli, "Aslında burada mini bir akıllı şehir demosu yaptık. Yani 1.1 milyon metrekarelik alanda mini bir akıllı şehir yaklaşımıyla beraber tüm dünyaya bu arayüzümüzü göstermiş olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.