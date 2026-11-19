Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkesini ziyaret eden Hegseth'i başkent Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda kabul etti.

İki ülke arasındaki teknik ve askeri işbirliğinin yeniden başladığını belirten Rodriguez, "Bu teknik, askeri işbirliği bugün yeniden başlattığımız bir işbirliğidir ve umuyorum ki Bakan'ın da ifade ettiği gibi ortak tehditlere karşı koyabilmemiz için bunu en üst düzeylere taşıyabiliriz." ifadesini kullandı.

Bakan Hegseth de askeri işbirliğinin yeniden başlamasının bölgedeki uyuşturucu ve suç örgütleriyle mücadele için önemli bir fırsat olduğunu, 21 yıl aradan sonra yeniden kurulan işbirliğini geliştirmek istediklerini söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın mesajını ileten Hegseth, "Burada Başkan Trump adına bulunuyorum, kendisi selamlarını iletiyor ve yalnızca narkoteröristler ile suç örgütlerine karşı işbirliğimiz aracılığıyla askeri alanda değil, aynı zamanda ekonomik alanda da ortaya çıkacak fırsatları ilgiyle bekliyor." diye konuştu.

Hegseth, Venezuela'nın "narkoteröristlerin ve suçluların tehdidinden uzak, sınırları içinde güvenli" olması için ABD ordusunun ve Savunma Bakanlığının deneyiminden yararlanarak işbirliğini geliştirmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Bakan Hegseth, "Venezuela'nın refahı, barışı ve istikrarı, daha güvenli bir yarım küre ve Amerika anlamına geliyor." dedi.

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"DOĞAL VE TARİHİ NİTELİKTEKİ ASKERİ İTTİFAKIMIZI YENİDEN TESİS EDİYORUZ"

AA'nın haberine göre iki ülke arasındaki askeri ittifaka işaret eden Hegseth, şunları kaydetti:

"Venezuela en saldırgan bölgesel tehdidimiz olmaktan çıkıp işbirlikçi bir güvenlik ortağına dönüştü. Silahlı Kuvvetlerinin ABD ile birlikte yeniden inşası sürecinde, doğal ve tarihi nitelikteki askeri ittifakımızı yeniden tesis ediyoruz. Tüm bunlar, Venezuela'yı istikrara kavuşturmak ve narkoteröristlerden kesin olarak kurtarmak amacıyla Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile kurulan yakın işbirliği sayesinde gerçekleşti. Tehditleri ortadan kaldırma ve Venezuela'yı kesin olarak istikrara kavuşturma görevini tamamlamak için savunma alanındaki yenilenen bu ortaklık yalnızca yüzeysel bir adım olmayacaktır."

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ABD ile yürüttüğü ortak çalışmalardan dolayı Rodriguez'e teşekkür eden Hegseth, "Venezuela'nın geçmişte olduğu gibi yeniden güvenli ve son derece müreffeh bir ulus olmaması için hiçbir neden yok. Yaklaşık son 30 yılın da gösterdiği gibi, refah kaybı, güvenlik kaybı ve toprak bütünlüğü kaybı belirli eylem ve politikaların sonucudur." ifadelerini kullandı.

Hegseth, Venezuela'nın "eski döneme dönmek istemediğini" belirterek, bu hedefe ulaşmak için ABD'den daha iyi bir müttefik bulunmadığını söyledi.

Venezuela ile ağustosta imzalanan petrol anlaşmasına da işaret eden Hegseth, anlaşmanın gelecek on yıllar boyunca her iki ülkenin de yararına enerji alanında hakimiyet sağlayacağını ve Hürmüz Boğazı'nı "Batı sanayisi için önemsiz bir unsur haline getirdiğini" savundu.

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CHAVEZ, 35 YIL SÜREN ASKERİ DEĞİŞİM PROGRAMINI ASKIYA ALMIŞTI

Dönemin Venezuela Devlet Başkanı Chavez, Nisan 2005'te Washington yönetimini hükümetine karşı darbe girişimlerini desteklemek ve Venezuela ordusu içinde olumsuz propaganda yürütmekle suçlayarak iki ülke arasında 35 yıldır devam eden askeri değişim programını süresiz olarak askıya almıştı.

Chavez yönetimi, aynı yılın ağustos ayında ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ajanlarını casusluk yapmakla suçlayarak uyuşturucuyla mücadele alanındaki işbirliğini de sonlandırmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Karakas yönetimi askeri teçhizat ve eğitim ihtiyacını karşılamak için Rusya ve Çin gibi ülkelere yönelirken Washington, Venezuela'ya silah ambargosu uygulamaya başlamıştı.