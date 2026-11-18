CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı suçlamasıyla 12 sanığın yargılandığı davada, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 9 sanık hakkında 'Seçim Kanunu’na muhalefet’ suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi, 3 sanığın beraatına hükmedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kasım 2023’te yapılan CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin iddialarla ilgili yürütülen soruşturma sonunda dava açıldı. İddianamede; İmamoğlu’nun Divan Başkanı olduğu CHP 38’inci Olağan Kurultayı’nda, bazı delegelere para verildiği, adaylık ve iş vaadinde bulunulduğu, market kartı dağıtıldığı, oy pusulası fotoğraflarının istendiği, ikinci turun geciktirilerek yanlış bilgilendirme yapıldığı ve bu yollarla Özgür Özel’in kazanması için delegelerin iradelerinin yönlendirildiği iddia edilerek, tüm sanıkların ‘Seçim Kanunu’na muhalefet’ suçundan 3’er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

REKLAM

Davanın görülmesine Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada tutuksuz sanıklar dönemin CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELTUR AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama ile taraf avukatları hazır bulundu. Başka bir dava kapsamında tutuklu bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

‘KILIÇDAROĞLU'NA OY VERDİM'

Tutuksuz sanık Nihat Yeşiltaş, davanın bir kişinin iftirasıyla başladığını öne sürerek, “38’inci Olağan Kurultay’ın ardından Erkan Çakır sosyal medya üzerinden bana iftira attı. Ben de hakkında suç duyurusunda bulundum. Mağdur olduğum bir olayda bugün sanık konumundayım. Çakır, savcılık ifadesinde elinde iddialarını ispatlayacak bir video olduğunu söyledi. Daha sonra videonun Ferhat İşçimen’de olduğunu belirtti. Ancak İşçimen de savcılıkta bu iddiaların doğru olmadığını söyledi. Hiçbir iddiasını ispatlayamayan bir kişinin beyanlarıyla cezalandırılmam isteniyor. Savcı, diğer sanıklarla fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek delegelerin iradesini fesada uğrattığımı iddia ediyor. Ben hangi delegenin iradesini fesada uğratmışım? Tek bir kişi çıkıp ‘Nihat Yeşiltaş bana Özgür Özel’e oy vermemi söyledi’ demiş midir?” diye konuştu.

REKLAM

Kurultay sürecinde delegelere baskı veya telkinde bulunmadığını savunan Yeşiltaş, “Bursa delegelerinden 22-23 kişi Özgür Özel’e, 16-17 kişi ise Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini açıklamıştı. Ben il başkanı olarak herhangi bir tarafta olduğumu açıklamadım. Benim 1 oyum vardı, onu da Kılıçdaroğlu’na verdim. Ama ellerim kırılsaydı da vermeseydim. Bugün verdiğim oydan pişmanım. Keşke vermemiş olsaydım” ifadelerini kullandı.

‘BUTLAN KARARININ GEREKÇESİ OLUŞTURULUYOR'

Özgür Çelik, davanın siyasi amaçlarla açıldığını savunarak, “13 Ocak’taki savunmamda bu davaların amacının yargı eliyle siyaseti dizayn etmek, toplumsal muhalefeti susturmak ve ülkenin gerçek sorunlarının üzerini örtmek olduğunu söylemiştim. Bu dava, 2024 yerel seçimlerinde Türkiye’nin birinci partisi olan CHP’nin iktidar yürüyüşünü durdurmak amacıyla açılmıştır. Ocak ayından bugüne kadar yaşananlar ne yazık ki beni haklı çıkardı. Gazeteciler tutuklandı, televizyon kanalları hedef alındı, sosyal medya hesaplarına erişim engelleri getirildi. Neredeyse her yeni güne bir şafak operasyonuyla uyandık. İstanbul’da transferlerle, teşviklerle ve tehditlerle 9 belediye yönetimi el değiştirdi. Bunların tamamı muhalefetin toplumla bağ kurmasını engelleme çabasının bir parçasıdır. 19 Mart darbesinin üzerine bir de 21 Mayıs darbesi eklendi. Partimizin meşru yönetimi görevinden uzaklaştırıldı. Bir partinin genel başkanı polis zoruyla genel merkezden çıkarıldı. Milyonlarca insan sokaklara çıktı. Türkiye ekonomisi ağır yara aldı, borsa düştü. Bu ceza davasının sonucu beklenmeden neden böyle bir karar verildi? İddia makamı, bu davada cezalandırılmamızı isteyerek mutlak butlan kararının gerekçesini oluşturmaya çalışıyor” dedi.

REKLAM

‘SİYASİ SAİKLERLE HAZIRLANMIŞ BİR DAVA'

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise "Bu dava baştan sona siyasi saiklerle hazırlanmış, belirli bir sonuca ulaşmak amacıyla açılmış bir davadır. Bunun farkındayız. Ancak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlarımızı milletin gösterdiği istikamette almaya devam edeceğiz. Hiç kimseyi suç işlemeye teşvik etmedim. Herhangi bir kişinin iradesini menfaat temin ederek fesada uğratmak gibi bir işin içerisinde asla olmadım. Bugün burada yaptığımız konuşmalar nedeniyle belki ceza alacağız. Çünkü ceza almazsak diğer davanın bir sonuca bağlanamayacağının farkındayız. Ancak bugün burada ceza almayı, yarın milletimin gözünde sorgulanmaya, tarih huzurunda sorgulanmaya ve çocuklarımın gözlerinin içine bakamamaya tercih ediyorum” dedi.

REKLAM

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat, Özgür Çelik, Nihat Yeşiltaş, Baki Aydöner, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya ve Serhat Can Eş hakkında, ‘Seçim Kanunu’na muhalefet’ suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası ve siyasi yasak kararı verdi. Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama’nın ise beraatına hükmedildi.