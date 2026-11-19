100 metrelik uçuruma yuvarlandılar! Ölümle biten ders
Giresun'da ehliyetsiz sürücü 61 yaşındaki Emine Topşir'in kullandığı otomobil, 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada Emine Topşir yaralanırken eşi, 57 yaşındaki Abdullah Topşir hayatını kaybetti. Abdullah Topşir'in eşine direksiyon dersi verdiği öğrenildi
Giriş: 19 Kasım 2026 - 08:15 Güncelleme:
Giresun'da kaza, sabah saatlerinde Teyyaredüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen Emine Topşir’in (61) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 100 metrelik şarampole yuvarlandı.
KARI KOCA YARALANDILAR
DHA ve İHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile kendisine araç kullanmayı öğreten eşi Abdullah Topşir yaralandı.
KOCA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Araçta sıkışan yaralılar, ekipler tarafından çıkarılarak Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Topşir, hayatını kaybetti.
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ARAÇ KULLANMAYI ÖĞRETİYORDU
Topşir'in eşine araç kullanmayı öğrettiği belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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