Giresun'da kaza, sabah saatlerinde Teyyaredüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen Emine Topşir’in (61) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 100 metrelik şarampole yuvarlandı.

KARI KOCA YARALANDILAR

DHA ve İHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile kendisine araç kullanmayı öğreten eşi Abdullah Topşir yaralandı.

KOCA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Araçta sıkışan yaralılar, ekipler tarafından çıkarılarak Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Topşir, hayatını kaybetti.

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ARAÇ KULLANMAYI ÖĞRETİYORDU

Topşir'in eşine araç kullanmayı öğrettiği belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.