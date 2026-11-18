Avrupa Birliği'nin (AB) otomotiv sanayisinde yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı Made in Europe düzenlemesine uluslararası otomobil üreticilerinden itirazlar gelmeye devam ediyor.

Toyota ve Hyundai'nin ardından Ford da Türkiye'nin düzenleme kapsamı dışında bırakılmasına karşı çıktı.

Ford Avrupa Başkanı Jim Baumbick, Türkiye, İngiltere ve Fas'ın düzenleme dışında bırakılmasının Avrupa otomotiv sanayisini Çinli üreticiler karşısında güçlendirmek yerine zayıflatacağını belirtti.

Reuters'a konuşan Baumbick, otomotiv üreticilerinin milyarlarca dolarlık yatırımlarla oluşturduğu mevcut tedarik zincirlerinin yeni kurallarla değiştirilmesinin gelecekteki yatırımları da olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

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GÖLCÜK'TE ÜRETİLEN TRANSIT'İ ÖRNEK GÖSTERDİ

Ford Avrupa Başkanı Jim Baumbick, Avrupa'nın en çok satan bir tonluk hafif ticari araçlarından Ford Transit'i örnek göstererek, modelin üretim sürecinin farklı ülkelerdeki tesisler ve tedarikçiler arasında paylaşıldığını anlattı.

Transit'in tasarım ve mühendislik çalışmalarının İngiltere ve Almanya'da gerçekleştirildiğini belirten Baumbick, araçta kullanılan parçaların yüzde 50'den fazlasının Avrupalı tedarikçilerden geldiğini, İngiltere ve Türkiye'nin toplam payının ise yüzde 30'u aştığını söyledi.

Ancak Türkiye'de üretilen Transit'in mevcut Made in Europe yaklaşımı kapsamında Avrupa üretimi olarak kabul edilmeyebileceğine dikkat çekti.

Baumbick, otomotiv üreticilerinin mevcut tedarik zincirlerini milyarlarca dolarlık yatırımlarla oluşturduğunu hatırlatarak, bu yapının yeni kurallarla değiştirilmesinin maliyetleri artırabileceğini ve gelecekteki yatırım kararlarını olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

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Ford yöneticisine göre Türkiye, İngiltere ve Fas gibi ülkelerin dışarıda bırakılması, Avrupa otomotiv sanayisini Çinli rakipleri karşısında güçlendirmek yerine zayıflatabilir.

Öte yandan, Ford'un Volkswagen ile 2019'da yaptığı anlaşma kapsamında, Volkswagen'in yeni Transporter modeli de Ford Otosan fabrikalarında üretilerek Avrupa'ya gönderiliyor.

HYUNDAI: MALİYETLER ARTABİLİR

Ford'un açıklamasına benzer bir uyarı, daha önce Hyundai Motor Europe Başkanı ve CEO'su Xavier Martinet'ten gelmişti.

Ağustos ayında Hyundai'nin İzmit fabrikasında Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan Martinet, Türkiye'nin Avrupa otomotiv üretim zincirinin önemli parçalarından biri olduğunu vurgulamıştı.

Martinet, "Türkiye, 'Made in EU' tanımı içinde kalmalı. Aksi halde bunun herkes için kazan-kazan değil, kaybet-kaybet durumu yaratacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'deki üretimin başka ülkelere taşınmasının yalnızca fabrika değişikliği anlamına gelmediğini belirten Martinet, fabrikaların çevresinde yıllar içerisinde oluşan tedarikçi ağlarına dikkat çekmişti.

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Hyundai yöneticisi, Türkiye'nin kapsam dışında bırakılmasının üretim maliyetlerini artırabileceğini, bunun da otomobil fiyatlarına yansıyabileceğini söylemişti.

TOYOTA'DAN 'MADE WITH EUROPE' ÖNERİSİ

Avrupa Birliği'nin yeni üretim kurallarına yönelik bir başka çağrı da Toyota'dan gelmişti.

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Japon üretici, ekim ayında yaptığı açıklamada yalnızca AB sınırları içindeki üretimin değil, Avrupa ile güçlü ticaret ve üretim ilişkileri bulunan ülkelerin de dikkate alınması gerektiğini savunmuştu.

Toyota, "Made in Europe" yaklaşımı yerine "Made with Europe" anlayışının benimsenmesini önermişti.

Şirket, Türkiye, İngiltere ve Japonya gibi güvenilir ticaret ortaklarının Avrupa üretim ekosisteminin dışında bırakılmamasını talep etmişti.

Toyota'ya göre Avrupa'nın küresel rekabet gücünü koruması, mevcut üretim ve tedarik zincirlerinin sürdürülmesine bağlı.

Bu nedenle Gümrük Birliği veya serbest ticaret anlaşmalarıyla Avrupa'ya bağlı ülkelerin de belirli koşullarla düzenleme kapsamına alınması gerekiyor.

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KOÇ'TAN KARŞILIKLILIK UYARISI

Made in EU tartışmalarına Türkiye'deki otomotiv üreticilerinden de açıklamalar geliyor.

Ekim ayında Tofaş'ın Bursa fabrikasında gerçekleştirilen K9 projesinin seri üretim başlangıç töreninde konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile 30 yıllık Gümrük Birliği ilişkisini göz ardı etmemesi gerektiğini vurgulamıştı.

Koç, Türkiye'de oluşturulan otomotiv üretim ve mühendislik kapasitesinin korunması için 'karşılıklılık' esasına dayalı bazı adımların gündeme gelebileceği uyarısında bulunmuştu.

Tofaş'ın Stellantis ile yeni model görüşmelerini sürdürdüğünü de açıklayan Koç, Avrupa otomotiv sanayisindeki kuralların yeniden şekillendiği bir dönemde Türkiye'ye çekilen yatırımların önemine dikkat çekmişti.

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TÜRKİYE'NİN İHRACATINDA AB'NİN PAYI YÜZDE 73

Made in Europe tartışması, Türkiye'nin Avrupa otomotiv sanayisiyle kurduğu üretim ve ticaret ilişkileri nedeniyle önem taşıyor.

Türkiye otomotiv sanayisi, 2025 yılında yaklaşık 41.5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bunun 30.1 milyar dolarlık bölümü Avrupa Birliği ülkelerine yapıldı.

Böylece AB'nin Türkiye'nin toplam otomotiv ihracatındaki payı yüzde 72.5 seviyesine ulaştı.

Ford Otosan, Oyak Renault, Toyota ve Hyundai gibi üreticilerin Türkiye'deki fabrikaları Avrupa pazarına yönelik otomobil ve ticari araç üretirken, Türk tedarik sanayisi de Avrupalı üreticilerin parça ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynuyor.

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Türkiye'nin Made in Europe kapsamı dışında bırakılması, mevcut otomotiv ihracatının yasaklanması anlamına gelmiyor.

Ancak belirli kamu destekleri ve alımlarda Türkiye'de üretilen araçların dezavantajlı duruma düşmesi, gelecekteki yeni model ve yatırım kararlarını etkileyebilir.

GÖZLER AVRUPA'NIN NİHAİ KARARINDA

Almanya ve Fransa, ekim ayında Made in Europe düzenlemesine yönelik ortak bir yaklaşım üzerinde uzlaşmıştı.

İki ülkenin üzerinde anlaştığı çerçevede İngiltere'nin belirli koşullarla kapsama alınmasının önü açılırken, Türkiye için benzer bir istisna öngörülmemişti.

Ancak bu uzlaşma henüz Avrupa Birliği genelinde kabul edilmiş bir düzenleme niteliği taşımıyor.

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Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Kemal Yazıcı da ekim ayında Habertürk'e yaptığı açıklamada, Almanya ve Fransa'nın ortak tutumunun nihai karar olmadığını belirtmişti.

Yazıcı, Türkiye'nin mevcut üretim ve ticaret ilişkilerinin korunması amacıyla çalışmaların sürdüğünü, İtalya ve İspanya gibi ülkelerle temasların artırılmasının da gündeme geldiğini söylemişti.

Ford'un son açıklamasıyla birlikte Toyota ve Hyundai'nin daha önce dile getirdiği kaygılar yeniden gündeme gelirken, Türkiye'nin Avrupa üretimi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği AB'deki müzakereler sonucunda netleşecek.