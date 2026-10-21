Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Otomobil
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.797,70 %3,22
        DOLAR 49,5993 %0,07
        EURO 55,7102 %-0,06
        GRAM ALTIN 6.565,98 %-0,11
        BITCOIN 82.693,00 %-0,06
        FAİZ 39,54 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 91,51 %-1,03
        GBP/TRY 66,3812 %0,03
        EUR/USD 1,1224 %-0,12
        BRENT PETROL 107,15 %0,79
        ÇEYREK ALTIN 10.735,37 %-0,11
        Haberler Ekonomi Otomobil Türk otomotiv sanayisi 'made in EU' için tek yürek

        Türk otomotiv sanayisi 'made in EU' için tek yürek

        Almanya ve Fransa'nın 'made in EU' uzlaşmasının ardından Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Otomotiv sektörünün çatı kuruluşlarının katıldığı toplantıda, önümüzdeki dönemde yapılacak temasların sadece Brüksel ile değil, AB genelinde devam etmesi yönünde mutabakata varıldı. Gelişmeleri Habertürk'e değerlendiren Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Kemal Yazıcı, "Mevcut 'kazan-kazan' ilişkisi her iki tarafın da kaybedeceği bir 'kaybet-kaybet' tablosuna dönüşmemeli. Biz 'made in EU' konusunda Türkiye'nin aleyhine bir karar beklemiyoruz" dedi. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 21 Ekim 2026 - 07:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Türk otomotivi Avrupa için kenetlendi

        Avrupa otomotiv sanayisinin geleceğini yakından ilgilendiren 'Made in Europe' düzenlemesinde Almanya ve Fransa'nın ortak noktada buluşması Türkiye'de yakından takip ediliyor.

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in 'Made in Europe' yaklaşımında uzlaşmasının ardından Ankara'da dikkat çeken bir toplantı gerçekleşti.

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat başkanlığında otomotiv sektörünün çatı kuruluşlarının temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıda, Avrupa Birliği'ndeki son gelişmeler ve Türkiye'nin atabileceği adımlar ele alındı.

        Bakan Bolat, otomotiv sektörü temsilcileriyle bir araya geldi
        Bakan Bolat, otomotiv sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB), Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) başkanları ve üst yönetimlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, AB kurumları ve üye ülkeler nezdinde yürütülen temaslarda gelinen aşamanın, taslağa ilişkin son gelişmelerin ve önümüzdeki dönemde atılması öngörülen adımların ele alındığını belirtti.

        REKLAM

        Edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde yalnızca Brüksel'deki AB kurumlarıyla değil, üye ülkeler nezdindeki temaslarına da ağırlık vermesi bekleniyor.

        OİB Başkanı Kemal Yazıcı, Habertürk'e yaptığı açıklamada, 19 Ekim'de gerçekleştirilen toplantıda Almanya ve Fransa'nın ortak tutumunun değerlendirildiğini ve ilave adımların gündeme geldiğini söyledi.

        Yazıcı, bu kapsamda İtalya ve İspanya gibi Avrupa otomotiv sanayisinde önemli konuma sahip ülkelerle temasların artırılması seçeneğinin de görüşüldüğünü belirtti.

        'NİHAİ KARAR DEĞİL, NİYET BEYANI'

        Türkiye'nin Avrupa otomotiv üretim zincirindeki yerinin korunması amacıyla Ticaret Bakanlığı ile aynı doğrultuda hareket etmek istediklerini ifade eden Yazıcı, mevcut çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

        REKLAM

        Almanya ve Fransa'nın uzlaşmasını değerlendiren OİB Başkanı Yazıcı, iki ülkenin ortak tutumunun Avrupa Birliği açısından hukuken bağlayıcı bir karar niteliği taşımadığını söyledi.

        Macron ve Merz'in açıklamalarını bir niyet beyanı olarak değerlendiren Yazıcı, nihai düzenlemenin ortaya çıkması için uzun bir müzakere sürecinin bulunduğuna dikkat çekti.

        Almanya'nın daha önce Türkiye'nin de Avrupa üretim ekosisteminde değerlendirilmesini sağlayacak geniş kapsamlı yaklaşımı savunduğunu hatırlatan Yazıcı, iki ülkenin uzlaşmasının Türkiye'nin hedeflerini değiştirmediğini belirtti.

        Yazıcı, "Macron ve Merz'in açıklamalarını ciddiye alıyoruz, fakat bu gelişme Türkiye'nin tutumunda herhangi bir değişikliğe yol açmayacak" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "İLİŞKİMİZ KAYBET-KAYBET'E DÖNÜŞMESİN"

        Türkiye'nin Avrupa otomotiv sanayisinin önemli üretim ve tedarik merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan OİB Başkanı Kemal Yazıcı, yeni düzenlemenin yalnızca Türkiye açısından değil, Avrupa ekonomisi açısından da sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

        Türkiye'nin Avrupa üretim ekosisteminin dışında bırakılmasının mevcut tedarik zincirlerine zarar verebileceğini savunan Yazıcı, "Mevcut ekonomik ilişkilerin zarar görmesi Avrupa'da üretim maliyetlerini ve otomobil fiyatlarını artırır, istihdam üzerinde de olumsuz sonuçlar yaratır" dedi.

        Avrupa'da Türkiye çıkmazı
        Avrupa'da Türkiye çıkmazı Haberi Görüntüle

        Avrupalı diplomatların da Türkiye'nin dışlanmasının ekonomik açıdan olumsuz sonuçlar doğurabileceğinin farkında olduğunu belirten Yazıcı, siyasi değerlendirmelerin ise karar alma süreçlerinde etkili olabileceğine dikkat çekti.

        REKLAM

        Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ilişkilerin karşılıklı fayda temelinde sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Yazıcı, "Mevcut 'kazan-kazan' ilişkisi her iki tarafın da kaybedeceği bir 'kaybet-kaybet' tablosuna dönüşmemeli. Biz 'Made in EU' konusunda Türkiye'nin aleyhine bir karar beklemiyoruz" diye konuştu.

        OTOMOTİV İHRACATI İÇİN KRİTİK SÜREÇ

        Türkiye otomotiv sanayisinin Avrupa Birliği ile kurduğu üretim ve ticaret ilişkileri, 'Made in Europe' düzenlemesinin sektör açısından önemini artırıyor.

        Türkiye'nin 2025 yılında gerçekleştirdiği yaklaşık 41,5 milyar dolarlık otomotiv ihracatının 30.1 milyar dolarlık bölümü AB ülkelerine yapıldı. Böylece Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin toplam otomotiv ihracatındaki payı yüzde 72.5 seviyesine ulaştı.

        REKLAM

        Ford Otosan, Oyak Renault, Toyota ve Hyundai gibi üreticilerin Türkiye'deki tesisleri, Avrupa pazarına yönelik otomobil ve ticari araç üretiminde önemli rol oynuyor. Türkiye aynı zamanda Avrupalı otomobil üreticileri için önemli bir parça ve komponent tedarik merkezi konumunda bulunuyor.

        "Daha güçlü bir Avrupa için Türkiye şart"
        "Daha güçlü bir Avrupa için Türkiye şart" Haberi Görüntüle

        Yeni düzenlemede Türkiye'deki üretimin Avrupa menşeli olarak değerlendirilmemesi halinde, özellikle belirli kamu desteklerine erişimde ve gelecekteki yeni model yatırımlarında Türk otomotiv sanayisi açısından rekabet dezavantajı oluşabileceği belirtiliyor.

        Bununla birlikte önerilen düzenleme, Türkiye'den Avrupa Birliği'ne otomobil ihracatının yasaklanması veya mevcut Gümrük Birliği ilişkisinin sona ermesi anlamına gelmiyor.

        REKLAM

        AB'DE KARAR İÇİN 2027 BEKLENTİSİ

        Kamuoyunda 'Made in EU' olarak bilinen Sanayi Hızlandırma Yasası (Industrial Accelerator Act-IAA) taslağına ilişkin Avrupa Birliği'ndeki yasama süreci devam ediyor.

        Otomotiv sanayi kaynakları, düzenlemeye ilişkin görüşmelerin 2027 yılının ilk aylarında da sürebileceğini belirtiyor.

        Aralık ayında Avrupa Parlamentosunda oylama yapılması ve Noel tatilinin ardından AB kurumları arasındaki müzakerelerin devam etmesi beklenirken, sürecin Nisan 2027'de tamamlanabileceği değerlendiriliyor.

        Ancak nihai kararın hangi tarihte alınacağı, Avrupa Birliği'nin yasama sürecindeki gelişmelere bağlı olacak.

        REKLAM

        Almanya ve Fransa'nın uzlaşmasının ardından Türkiye, Avrupa otomotiv üretim zincirindeki konumunu korumak için diplomatik temaslarını sürdürürken, düzenlemenin nihai kapsamını belirleyecek AB müzakereleri sektör tarafından yakından takip ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ağır hasarlı araçları hasarsız gösterdiler!

        İstanbul'da ikinci el otomobil piyasasında kilometre bilgileriyle oynayarak ve sahte ekspertiz raporları düzenleyerek vatandaşları dolandırdıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Ağır hasarlı araçları hasarsız gibi göstererek satışa sundukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için...
        #haberler
        #otomobil
        #otomotiv
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran mesajı: Savaş çok yakında sona erecek
        Trump'tan İran mesajı: Savaş çok yakında sona erecek
        Türk otomotivi Avrupa için kenetlendi
        Türk otomotivi Avrupa için kenetlendi
        Sevgiliye 2 bıçakla saldırı! Kıskançlık kanlı bitti
        Sevgiliye 2 bıçakla saldırı! Kıskançlık kanlı bitti
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Baba oğul cinayetinde 'yasak aşk' iddiası
        Baba oğul cinayetinde 'yasak aşk' iddiası
        Fon mağdurlarına ara ödeme teklifi Meclis'te
        Fon mağdurlarına ara ödeme teklifi Meclis'te
        "Serdar Ortaç beni engelledi"
        "Serdar Ortaç beni engelledi"
        Tavan kör etti!
        Tavan kör etti!
        ABD'de 300 binden fazla vize iptal edildi
        ABD'de 300 binden fazla vize iptal edildi
        3 bölge için sağanak uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normalinde
        3 bölge için sağanak uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normalinde
        İşe iade için 30 işçi kriteri
        İşe iade için 30 işçi kriteri
        24 yaralı! Otobüs üst geçide çarptı
        24 yaralı! Otobüs üst geçide çarptı
        Fenerbahçe'ye son dakika şoku!
        Fenerbahçe'ye son dakika şoku!
        "Kazanırız taraftarımızla barışırız"
        "Kazanırız taraftarımızla barışırız"
        A Planı dağıldı, B ve C planları yetmedi!
        A Planı dağıldı, B ve C planları yetmedi!
        33 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 78 tutuklama
        33 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 78 tutuklama
        TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!
        TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!
        Libya, Türkiye ile imzalanan anlaşmayı onayladı
        Libya, Türkiye ile imzalanan anlaşmayı onayladı
        "Singo uygun olması halinde süre alacak!"
        "Singo uygun olması halinde süre alacak!"
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar