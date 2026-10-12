Avrupa Birliği’nin yerli üretimi ve stratejik sektörlerde rekabet gücünü artırmayı hedefleyen “Made in EU” yaklaşımı otomotiv sektörünün gündemindeki yerini koruyor.

Türkiye otomotiv sanayisi ise Avrupa ile yıllardır kurduğu üretim, tedarik ve mühendislik entegrasyonunun yeni düzenleme kapsamında korunmasını istiyor.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, düzenlemeye ilişkin son değerlendirmesinde Türkiye’nin Avrupa otomotiv sanayisi açısından stratejik önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin rekabetçiliğine önemli bir katkısı olduğunu aktaran Eroldu, Avrupa Birliği’nin Çinli üreticilerin agresif politikalarına karşı kendi otomotiv sanayisini koruma çabasını anladıklarını belirtti.

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Ancak Avrupa’nın rekabet gücünü artırmak için oluşturacağı yeni yapının Türkiye’yi de kapsaması gerektiğini ifade eden Eroldu, "Daha güçlü bir Avrupa otomotiv sanayi kurulmak isteniyorsa bunun için Türkiye'nin de muhakkak bunun bir parçası olması lazım. Zaten Türkiye uzun yıllardır bunun bir parçası" dedi.

YERLİ SANAYİDEN ORTAK BİLDİRİ

Türkiye’nin Avrupa otomotiv sanayisiyle entegrasyonunun yalnızca üretim ve ticaretle sınırlı olmadığını belirten Eroldu, mevzuat ve teknik kurallar açısından da yakın bir uyum bulunduğuna dikkat çekti.

Eroldu, Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin standartlarını ve homologasyon kurallarını uzun yıllardır takip ettiğini, benzer mevzuatın Türkiye’de de uygulandığını ifade ederek, "Aynı kuralları, aynı tarihlerde, aynı zamanlarda devreye alıyoruz. Benzer mevzuatı Türkiye'de biz de uyguluyoruz" dedi.

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Bu nedenle Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mevcut yapının yeni sanayi politikaları kapsamında da devam etmesinin önemli olduğunu belirten Eroldu, OSD, OİB ve TAYSAD olarak ortak bir pozisyon belgesi hazırladıklarını söyledi.

Eroldu, söz konusu belgede Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin rekabetçiliğine yaptığı katkının ve iki taraf arasındaki değer zincirinin önemine dikkat çektiklerini belirtti.

Eroldu, bu ortak yapının yeni sanayi politikalarında da sürdürülmesi gerektiğini ifade ederek, "Hem bizim hem Avrupa’nın daha rekabetçi olması açısından Türkiye mutlaka Avrupa'nın bir parçası olmalı" dedi.

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ÇİNLİLERİN TÜRKİYE’DEKİ PAYI GERİLEDİ

Eroldu, Türkiye otomotiv pazarındaki Çinli markaların payına ilişkin rakamları da paylaştı.

Geçen yılın ilk dokuz ayında yüzde 8.7 seviyesinde bulunan Çinli araçların Türkiye pazarındaki payının mevcut durumda yüzde 5.8'e gerilediğini belirten Eroldu, bunda uygulanan ek gümrük vergilerinin önemli rol oynadığını söyledi.

Eroldu’ya göre Avrupa Birliği açısından da Çinli üreticilere karşı benzer önlemler alınması gündemde.

Ancak Türkiye’nin Çin ile ticaretinde daha dengeli bir yapıya ihtiyaç duyduğunu belirten Eroldu, Türkiye’nin Çin’e ihracatı sınırlı kalırken Çin’den yüksek miktarda ithalat yapılmasının sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

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Buna karşılık Türkiye’nin Avrupa Birliği ile otomotiv ticaretinin daha dengeli bir yapıya sahip olduğunu belirten Eroldu, Türkiye’nin Avrupa ile ilişkilerinde “sattığı kadar ithalat yaptığı” bir yapı bulunduğuna dikkat çekti.

"TÜRKİYE’NİN YENİ MONTAJ FABRİKALARINA İHTİYACI YOK"

'Made in EU' tartışmasının bir diğer önemli başlığı ise Çinli markaların yatırımları.

Eroldu, Avrupa'da aktif durumda bulunan Çinli marka yatırımlarına dikkat çekerken, Türkiye’de henüz Çin kaynaklı bir otomotiv yatırımı bulunmadığını belirtti.

Avrupa tarafındaki görüşmelerde Türkiye’nin "Çin’in arka bahçesi" haline gelip gelmeyeceğinin de önemli bir tartışma konusu olduğunu aktaran Eroldu, Türkiye’nin yeni yatırımlara yaklaşımının Avrupa’daki kurallarla uyumlu olması gerektiğini söyledi.

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Yabancı yatırımlara veya Çin yatırımlarına karşı olmadıklarını belirten Eroldu, "Ancak bu yatırımların Türkiye'ye katma değer sağlayacak, Türkiye'deki rekabeti olumlu yönde etkileyecek, Türkiye'deki mevcut sanayiyi de geliştirecek yönde yatırımlar olması lazım. Türkiye’nin yeni montaj fabrikalarına ihtiyacı yok. Türkiye’ye teknoloji getirecek, Türkiye’de Ar-Ge yapacak yatırımlara ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

OSD’nin yeni yatırımlar konusunda uzun süredir benzer bir yaklaşımı savunduğunu belirten Eroldu, bunu daha önce “ya yatırım olsun ya yaptırım olsun” şeklinde ifade ettiklerini hatırlattı.

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AVRUPA İLE TEMAS TRAFİĞİ SÜRÜYOR

OSD, OİB ve TAYSAD’ın ortak pozisyon belgesiyle Türkiye’nin Avrupa otomotiv sanayisi içindeki konumuna dikkat çektiğini belirten Eroldu, bu kapsamda Avrupa'daki karar vericilerle temasların sürdüğünü söyledi.

Otomotiv sektörünü temsil eden kuruluşların Avrupa Parlamentosu, Avrupa iş dünyası ve otomotiv ekosisteminin farklı temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Eroldu, Türkiye’nin Avrupa’ya sağladığı katma değerin anlatılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Eroldu, Avrupa'daki bazı bürokrat ve parlamenterlerin Türkiye’nin otomotiv sanayisine sağladığı katkının boyutunun yeterince farkında olmadığını belirterek, bu nedenle temaslara büyük önem verdiklerini söyledi.

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Eroldu, bu nedenle Türkiye’nin Avrupa otomotiv değer zincirindeki konumunun anlatılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini söyledi.

OSD Başkanı Cengiz Eroldu'nun açıklamaları önemli.

Öyle ki, yerli sanayide 'made in EU' düzenlemesinin yarattığı endişe havasu henüz giderilemediği anlaşılıyor.

Dolayısıyla otomotiv sanayisinin, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ortak çalışma yapısının gelecekte de devam etmesine yönelik güçlü mesajı, Türkiye’nin Avrupa otomotiv değer zincirinin içinde kalmaya verdiği önemi de net bir şekilde ortaya koyuyor.