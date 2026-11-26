Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in katılımıyla fon krizine ilişkin ortak basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Bakan Gürlek, finansal piyasalarda yatırımcı haklarının korunması, istikrarın sürdürülebilirliğinin sağlanması ve ekonomiye yönelik olumsuz müdahalelerin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Finansal piyasalarda yatırımcıların güveninin korunmasının önemine dikkati çeken Gürlek, "Ülkemizin bir daha böyle sorunlarla karşılaşmaması için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik bu çalışmalar çok önemli. Önceliğimiz finansal piyasalarda yatırımcı haklarının korunması, istikrarın sürdürülebilirliğinin esas alınması ve ekonomimize yönelik her türlü iç ve dış müdahalenin bertaraf edilmesidir. Çalışmalarımız, önleyici tedbirler kapsamında suistimal ve art niyetli unsurlara yönelik ceza yaptırımlarını da açıklıkla ortaya koymayı amaçlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Hazırlanan taslağın TBMM'de kabul edilmesiyle sermaye piyasalarında güven ortamının güçleneceğini belirten Gürlek, piyasa oyuncularının güven içinde faaliyet göstermesinin ve vatandaşların haklarının güvence altına alınmasının hedeflendiğini söyledi.

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"FON SORUŞTURMALARINDA 638 ŞÜPHELİ BULUNUYOR"

Fon soruşturmalarındaki güncel adli sürece ilişkin bilgi veren Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda toplam 638 şüphelinin bulunduğunu kaydetti. Gürlek, "Şüphelilerden 138'i tutukludur. 300 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 49 şüpheli hakkında ise yakalama kararı mevcuttur" diye konuştu.

Soruşturmalar kapsamında 550 gerçek kişi ile 184 kişinin mal varlıklarına el konulduğunu ve banka hesaplarının bloke edildiğini aktaran Gürlek, yurt dışına kaçırıldığı tespit edilen yaklaşık 13 milyar lira karşılığı paranın dondurulduğunu bildirdi. Bakan Gürlek, söz konusu paranın Türkiye'ye iadesi için adli istinabe ve karşılıklı adli iş birliği süreçleri kapsamında gerekli adımların atıldığını ifade etti.

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Tutuklama ve adli kontrol tedbirlerinin her şüpheli yönünden dosyadaki mevcut deliller ve kanuni şartlar çerçevesinde uygulandığını vurgulayan Gürlek, "Tutuklama, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100'üncü maddesi uyarınca ancak kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde başvurulacak istisnai bir koruma tedbiridir" dedi.

45,36 MİLYAR LİRA TASİL EDİLDİ

Gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında bugüne kadar 95 kişiden 45 milyar 360 milyon lira tahsil edildiğini açıklayan Gürlek, yurt dışına yasa dışı yollarla aktarılan paraların Türkiye'ye geri getirilmesi için de adli iş birliği kapsamında görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurumların katılımıyla titizlikle yürütüldüğünü dile getiren Gürlek, Adalet Bakanlığı olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini söyledi.

ANA SORUŞTURMA TAMAMLANDI, İDDİANAME AŞAMASINA GEÇİLDİ

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasının ana bölümünün tamamlandığını belirten Bakan Gürlek, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan suç duyuruları ve yeni itirafçı beyanlarıyla yeni isimlerin ortaya çıkması halinde soruşturmanın derinleştirileceğini kaydetti. Gürlek, "Ancak şu an itibarıyla bir yandan da iddianame yazım aşamasına gelinmiştir. Bir an önce bu şüphelilerin, vurguncuların mahkeme önünde yargılanmasını sağlayacağız. Bu konuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki savcılarımız gece gündüz fedakarca çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

Soruşturma sürecinde manipülasyon yapan kişilerle iyi niyetli yatırımcıların birbirinden ayrılması konusunda hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Gürlek, "Biz manipülasyon yapan vurguncuyla iyi niyetli yatırımcıyı kesinlikle ayırmak için bu süreçte hassasiyetle hareket ediyoruz" dedi.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.