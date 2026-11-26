İstanbul Sarıyer'de, Kilyos'taki evinde 29 Temmuz'da, arkadaşı tarafından ölü olarak bulunan ve "Kızıl sakal" lakabıyla tanınan ünlü şef Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili olarak yütürülen soruşturmada, otopsi raporu çıktı.

KALP VE DAMARDA ÖNEMLİ BULGULAR

DHA'daki habere göre, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Kaşıkçı’nın kalp ve damarlarında çeşitli bulgulara rastlandığı belirtildi.

KALP DAMARLARINDA DARALMA BELİRLENDİ

Kalp damarlarında ileri derecede daralmaya yol açan aterom plakları tespit edilirken, kalp kası liflerinde değişiklikler ve fibrozis bulguları saptandı.

TİROİD KANSERİ VE BEYİNDE ERİME

Raporda ayrıca Kaşıkçı’nın tiroid kanserinin bulunduğu kaydedildi. Beyin incelemesinde 1.1 santimetre çapında bir erime alanı görüldüğü, bu bölgedeki bulguların geçirilmiş bir beyin damar hastalığına işaret ettiği aktarıldı.

REKLAM

ALKOL VE UYUŞTURUCU YOK DİYABET HASTASI

Kimyasal ve toksikolojik incelemelerde ise Kaşıkçı’nın kanında alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelere rastlanmadı. Diyabet hastası olduğu bilinen Eren Kaşıkçı’nın ölümünün kalp damar hastalığı sonucu meydana geldiği kanaatine varıldığı belirtildi.