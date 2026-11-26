Ünlü şef Eren Kaşıkçı'nın otopsi raporu ortaya çıktı
İstanbul'daki evinde, arkadaşı tarafından ölü bulunan 37 yaşındaki Eren Kaşıkçı'nın otopsi raporu tamamlandı. Raporda, Kaşıkçı'nın ölümünün, kalp damar hastalığı sonucu meydana geldiği belirtildi. Raporda ayrıca Kaşıkçı'nın tiroid kanseri olduğu ve daha önce beyin damar hastalığı geçirdiğine ilişkin bulgulara rastlandığı kaydedildi
İstanbul Sarıyer'de, Kilyos'taki evinde 29 Temmuz'da, arkadaşı tarafından ölü olarak bulunan ve "Kızıl sakal" lakabıyla tanınan ünlü şef Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili olarak yütürülen soruşturmada, otopsi raporu çıktı.
KALP VE DAMARDA ÖNEMLİ BULGULAR
DHA'daki habere göre, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Kaşıkçı’nın kalp ve damarlarında çeşitli bulgulara rastlandığı belirtildi.
KALP DAMARLARINDA DARALMA BELİRLENDİ
Kalp damarlarında ileri derecede daralmaya yol açan aterom plakları tespit edilirken, kalp kası liflerinde değişiklikler ve fibrozis bulguları saptandı.
TİROİD KANSERİ VE BEYİNDE ERİME
Raporda ayrıca Kaşıkçı’nın tiroid kanserinin bulunduğu kaydedildi. Beyin incelemesinde 1.1 santimetre çapında bir erime alanı görüldüğü, bu bölgedeki bulguların geçirilmiş bir beyin damar hastalığına işaret ettiği aktarıldı.
ALKOL VE UYUŞTURUCU YOK DİYABET HASTASI
Kimyasal ve toksikolojik incelemelerde ise Kaşıkçı’nın kanında alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelere rastlanmadı. Diyabet hastası olduğu bilinen Eren Kaşıkçı’nın ölümünün kalp damar hastalığı sonucu meydana geldiği kanaatine varıldığı belirtildi.