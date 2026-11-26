Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), savunma sanayii başta olmak üzere kritik kamu kurumlarının kablosuz internet ağlarını hedef alan siber casusluk şebekesini düzenlenen operasyonla çökertti. Yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA'nın haberine göre MİT, yabancı istihbarat teşkilatlarının kritik kurumların kablosuz ağlarına sızma girişimini engelledi. 2 kişinin kritik kurumların internet ağlarına sızma amacıyla çalışma yürüttüğü istihbaratı üzerine harekete geçen MİT, 2 şüpheliyi yakın takibe aldı.

MİT tarafından yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin özel teknik uygulamalar ve cihazlar kullanarak Ankara ve İstanbul’da kendilerine verilen güzergahlarda dolaştığı ve Wi-Fi ağlarının haritalandırmasını yaptığı belirlendi.

Yapılan tespitler üzerine MİT’in koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile gerçekleştirilen ortak operasyon sonucunda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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KRİTİK KURUMLAR HEDEFTEYDİ

Yakalanan kişiler, Ankara’daki kritik kamu kurumları, savunma sanayii kuruluşları, siyasi parti genel merkezleri, askeri yerleşkeler ve diğer ülke misyonlarının çevresinde hareket ettiklerini itiraf etti.

Yakalanan kişiler ayrıca, talimatların kendilerine sosyal medyadaki iş bulma ilanları üzerinden iletildiğini ve casusluk faaliyeti karşılığında kripto para uygulamalarından ödeme aldıklarını söyledi.

MİT tarafından yapılan araştırmalarda, bu kişilerin yabancı bir ülkenin istihbarat servisi adına faaliyet yürüttükleri anlaşıldı. Siber casusluk şüphelileri, tutuklanarak cezaevine gönderildi.