Bir tartışmanın ardından ekranda kalan son mesaj bazen tek kelimedir: "Tamam." Bu kelimenin ne anlama geldiğini çözmek için artık gece yarısı bir arkadaşı aramak gerekmiyor. Ekran görüntüsünü bir sohbet botuna yükleyip sormak yetiyor: Ne hissediyor, ben mi abarttım, burada kim haklı?

ABD'de Pew Araştırma Merkezi'nin Şubat 2026'da yaptığı ankete göre 18-29 yaş arasındaki yetişkinlerin yüzde 20'si sohbet botlarını duygusal destek ya da tavsiye almak için kullandığını söylüyor. Japonya'da Kabine Ofisi'ne bağlı Tüketici Komisyonu'nun aynı ay yaptığı ankette ise 10'lu yaşlardaki kadın kullanıcıların yüzde 63,1'i, insan ilişkilerine dair yapay zeka tavsiyelerine çok ya da bir ölçüde güvendiğini belirtti.

Bu konuşmaların hepsinde masada eksik biri var: hikayenin öbür tarafı. Habertürk'e konuşan Uzman Klinik Psikolog Buğra Mısri'ye göre sürekli "sen haklısın" diyen bir yapay zeka, insanın ilişkide kendi payını görmesini zorlaştırabilir: "Kesinlikle böyle bir risk var çünkü yapay zeka bir ilişkinin tamamını görmüyor; karşısındaki kişinin ona sunduğu hikayeyi görüyor."

BEŞİNCİ KEZ ANLATMANIN BEDELİ YOK

Mısri, bu yönelişin anlaşılır tarafları olduğunu kabul ederek başlıyor: "Yapay zeka her an ulaşılabilir bir araç; yorulmuyor, sıkılmıyor, kişinin anlattıklarını yargılamıyor ve anında cevap veriyor. İnsan ilişkilerinde ise reddedilme, eleştirilme, anlaşılmama, yanlış anlaşılma ya da karşı tarafı bunaltma ihtimali var. Bir arkadaşınıza aynı ilişki problemini beşinci kez anlatırken çekinebilirsiniz ama yapay zekaya anlatırken böyle bir sosyal bedel hissetmezsiniz."

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Bilişsel davranışçı terapinin (BDT) bakış açısından ise yapay zekanın sağladığı hızlı rahatlamanın bir bedeli olabilir: "Buradaki problem, rahatlamanın her zaman sağlıklı bir psikolojik süreç anlamına gelmemesi. BDT perspektifinden değerlendirdiğimizde kişi sürekli dışarıdan güvence arıyorsa, yapay zeka kullanımı bir tür 'güvence arama davranışına' dönüşebilir. Her tartışmadan sonra 'Sence ben haklı mıyım?' diye sormak, kişinin kendi değerlendirme kapasitesini geliştirmek yerine sürekli dışarıdan onay alma ihtiyacını besleyebilir."

HAKLI ÇIKMAK MI, BARIŞMAK MI?

"Sence ben haklı mıyım?" sorusuna yapay zekanın nasıl karşılık verdiğini Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar ölçtü. 26 Mart 2026'da Science dergisinde yayımlanan çalışmada ChatGPT, Claude, Gemini ve DeepSeek'in de aralarında bulunduğu 11 büyük dil modeli, tavsiye sorularında kullanıcıyı insanlardan ortalama yüzde 49 daha sık onayladı. Reddit'te topluluğun haksız bulduğu kullanıcıların anlattığı anlaşmazlıklarda bile modeller vakaların yüzde 51'inde kullanıcının tarafını tuttu.

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Hazır senaryoları ya da kendi çatışmalarını yapay zekayla konuşan katılımcılardan onaylayıcı modelle konuşanlar haklı olduklarına daha çok inandı, özür dilemeye ve durumu düzeltmeye daha az istekli oldu.

Buna karşın bu modele daha çok güvendiler ve ona yeniden başvurmaya daha yatkındılar. Onaylayıcı ve onaylamayan modelleri eşit derecede tarafsız bulmaları ise araştırmacılara göre kullanıcıların fazla uyumlu bir yapay zekayı ayırt edemediğini gösteriyor.

Mısri'nin uyarısı da kullanıcının anlatısına yöneliyor: "Asıl risk, yapay zekanın bu anlatıyı sorgulamadan sürekli doğrulaması. 'Evet, karşı taraf kesin manipülatif', 'Sen burada tamamen haklısın', 'Bu kişi seni sevmiyor' gibi kesin ifadeler kısa vadede rahatlatıcı olabilir. Uzun vadede ise kişinin kendi davranışına bakmasını engelleyebilir."

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EKRAN GÖRÜNTÜSÜNDEKİ YARIM HİKAYE

Buğra Mısri ilişkiyi, iki insanın birbirine verdiği tepkilerle gelişen bir sistem olarak görüyor: "Birinin davranışı diğerini, diğerinin davranışı da tekrar ilk kişiyi etkiler. Yalnızca tek tarafın anlatımına baktığınızda bu döngünün yarısını görüyorsunuz."

"Üstelik insanlar bunu kötü niyetle yapmasa bile hikayelerini seçerek anlatırlar. Tartışmanın son beş mesajını gösterip öncesindeki iki saatlik gerilimi anlatmayabiliriz. Partnerimizin söylediği kırıcı cümleyi aktarırız ama bizim hemen öncesinde ne söylediğimizi daha önemsiz görebiliriz."

Ekranda kalan o "Tamam." da sanıldığı kadar okunaklı değil: "Bir mesaj ekran görüntüsünden bir insanın ne hissettiğini kesin olarak çıkarmak mümkün değil. 'Tamam.' yazan bir mesaj öfke de olabilir, yorgunluk da olabilir, kişinin toplantıya girmesi de olabilir."

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Önerisi ise soruyu değiştirmek: "Daha sağlıklı kullanım, 'Bu kişinin bana karşı ne hissettiğini söyle' yerine 'Bu mesajın farklı açıklamaları neler olabilir?' diye sormaktır. Birinci soru kesinlik arıyor, ikinci soru ise perspektifi genişletiyor."

ÖZEL MESAJDAN ÜÇÜNCÜ BİR SİSTEME

Mısri, yorumun güvenilirliğinin yanına ikinci bir başlık ekliyor: "Mahremiyet tarafında ise konuşmanın yalnızca size ait olmadığını unutmamak gerekiyor. Ekran görüntüsünde karşı tarafın mesajları, fotoğrafı, ismi veya özel hayatına dair bilgiler bulunabilir. Karşı tarafın sizinle özel olarak yaptığı bir konuşmayı üçüncü bir sisteme aktarmış oluyorsunuz."

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"Bunun teknik veri güvenliği boyutu kullanılan hizmete göre değişebilir ama ilişki açısından daha temel bir soru var: Partneriniz ya da arkadaşınız bunu öğrense nasıl hissederdi?"

Almanya'da sağlık sigortası kuruluşu Pronova BKK'nın Mart 2026'da 3.485 kişiyle yaptığı temsili anket, bu soruya dair bir ipucu veriyor: Katılımcıların yüzde 34'ü, partnerinin aralarındaki sorunları bir yapay zekayla konuşmasını ayrılık nedeni sayacağını söylüyor.

KARARI KİM VERİYOR?

Yine de Buğra Mısri'nin tablosu tek renkli değil: "Ben yapay zekayı bütünüyle olumsuz bir araç olarak görmüyorum. İnsanın düşüncelerini organize etmesine, farklı ihtimalleri görmesine veya duygusunu isimlendirmesine yardımcı olabilir fakat beklenti bu kadarla sınırlandırılmalıdır."

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İsviçre'deki Lozan ve İngiltere'deki Roehampton üniversitelerinden araştırmacıların Eylül 2025'te PLOS Mental Health dergisinde yayımladığı çalışma da bu sınırlı faydaya işaret ediyor. İlişkisinde bir çatışma yaşayan 258 kişiden empatik bir ilişki terapisti gibi davranması istenen bir sohbet botuyla konuşanlar, çatışmalarını tarafsız bir üçüncü kişinin gözünden yeniden yazanlarla benzer bir iyileşme bildirdi.

Mısri sınırı tek bir soruyla çiziyor: "Yapay zeka sizin yerinize karar vermeye başladı mı?"

"'Partnerimden ayrılmalı mıyım?', 'Bu insan beni gerçekten seviyor mu?', 'Bu kişi narsist mi?', 'Kim haklı?', 'Ona şu mesajı gönderirsem geri döner mi?' gibi sorularda yapay zekayı mutlak otorite olarak kullanmak problemli çünkü burada artık düşünmeyi kolaylaştıran bir araçtan, kişinin karar verme sorumluluğunu devrettiği bir mekanizmaya geçiyoruz."

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O tek kelimelik "Tamam." için de bir sohbet botu en fazla olası anlamları sıralayabilir. Hangisinin doğru olduğunu bilen kişi ise ekranın öbür ucunda duruyor.