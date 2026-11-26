UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu, maçın ardından galibiyeti değerlendirdi.

İŞTE EMRE BELÖZOĞLU'NUN SÖZLERİ:

"Geldiğimiz günden itibaren bir şeyleri düzeltmek adına çalışıyoruz. Oyuncularımıza bir şablon çizdik ve mükemmel uyguladılar. Oyuncularıma inanıyorum. Hepimiz inanmalıyız. Bütün oyuncularımıza karşı bu hassasiyeti hissedelim. Çünkü bir tane Fenerbahçe var."

"TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Oyuncularımıza rakibin güçlü oyun planını ve neler yapabileceğini anlatmaya çalıştık. Shaktar, yıllardır aynı oyun planını uygulayan, Arda Hoca ile birlikte çok net fikirleri olan ve iyi hazırlanmadığınızda sizi zorlayabilecek bir takım. Oyuncularım övgüyü fazlasıyla hak ediyor. Özellikle yüksek motivasyonla mücadele ettiler ve uygulamada hiçbir taviz vermediler. Buraya kadar gelip bize kendi sahamızdaymışız gibi hissettiren taraftarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Hem oyuncularımla hem de taraftarımızla gurur duyuyorum."

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💥 "Oyuncularım övgüyü fazlasıyla hak ediyor."



🎙️ Emre Belözoğlu: Oyuncularımıza rakibin güçlü oyun planını ve neler yapabileceğini anlatmaya çalıştık. Shaktar, yıllardır aynı oyun planını uygulayan, Arda Hoca ile birlikte çok net fikirleri olan ve iyi hazırlanmadığınızda sizi… pic.twitter.com/FPeij1idML — HT Spor (@HTSpor) November 25, 2026

"MEVCUT KADROMUZDA KALİTE VAR"

"Benim en büyük arzum, ikinci bölgeden üçüncü bölgeye yükselmelerde daha planlı, rakibi sıkıştıran ve yüksek pres gücüyle topu kazanabilen bir takım oluşturmak. Çünkü Fenerbahçe'nin her zaman kalitesi oldu, mevcut kadromuzda da bu kalite var. Bu oyun bizim genlerimizde var ve hemen hemen her maç sahaya yansıtmak istiyoruz. Oyuncularım kısa sürede çalıştıklarımızı samimi bir şekilde uygulamaya çalışıyor. Ancak bunun için biraz daha özgüvene ihtiyaçları var. Ben onlara inandığımı hissettirdim, onlar da bu büyük camiaya ve taraftara mutlu bir gece yaşattılar. En büyük pay oyuncularımın, hepsine teşekkür ediyorum.

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🎙️ Emre Belözoğlu: Benim en büyük arzum, ikinci bölgeden üçüncü bölgeye yükselmelerde daha planlı, rakibi sıkıştıran ve yüksek pres gücüyle topu kazanabilen bir takım oluşturmak. Çünkü Fenerbahçe'nin her zaman kalitesi oldu, mevcut kadromuzda da bu kalite var. Bu oyun bizim… pic.twitter.com/Po1EIrizh2 — HT Spor (@HTSpor) November 25, 2026

"İLK 24 GERÇEKÇİ HEDEFİMİZ SONRASINDA KAZANARAK DEVAM EDERSEK NEDEN OLMASIN?"

"Hayalini kurduğumuz, bizim için zirve olan yerde böylesine bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkmak benim için büyük bir gurur ve onur. Bugün galibiyet alarak tarihe geçmek de benim ve ailem için ayrı bir gurur. Ancak bunu sağlayan Fenerbahçe'nin gücü. Ben dersine çok çalışan, futbola kafa yoran bir teknik adamım. Fenerbahçe kimliğini de önde tutarak yapılan bu tercihin hakkını vermek için sonuna kadar mücadele edeceğim. Çünkü her şeyden önce liyakata önem veriyorum. Bugün altıncı teknik direktörlük yılımdayım ve bu başlangıç hem bizim hem de camiamız için çok ümit verici. Önümüzdeki ilk Şampiyonlar Ligi maçı LASK deplasmanı. Yine kazanma odaklı oynayıp toplayabildiğimiz kadar puan toplamak istiyoruz. İlk 24 gerçekçi hedefimiz. Sonrasında kazanarak devam edersek neden olmasın? Çünkü Fenerbahçe'ye böylesi daha yakışır diye düşünüyorum."

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💥 “Ben dersine çok çalışan, futbola kafa yoran bir teknik adamım.”



🎙️ Emre Belözoğlu: Hayalini kurduğumuz, bizim için zirve olan yerde böylesine bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkmak benim için büyük bir gurur ve onur. Bugün galibiyet alarak tarihe geçmek de benim ve ailem için… pic.twitter.com/dZCuMAf0vs — HT Spor (@HTSpor) November 25, 2026

"FENERBAHÇE FORMASI GİYEN HER OYUNCUYU DEĞERLİ HİSSETTİRMEK ZORUNDAYIM"

"Oyuncu veya teknik adam eleştirilirken oyuna giren, çıkan, oynayan ya da oynamayan isimler üzerinden değerlendirmeler yapılıyor. Herkesin fikrine saygı duyuyorum, bunu hayat bana öğretti. Ancak insanların bizim de Fenerbahçe'nin menfaatini düşündüğümüzü bilmesini isterim. Hiçbir oyuncuya diğerinden daha özel bir yaklaşımımız yok. Hepsini değerli hissettirmemiz gerekiyor. Benim görevim, kim oynarsa oynasın formasının hakkını vermesini sağlamak ve oyuncularımın en güçlü yönlerini ortaya çıkarmak. Lukaku'dan Vedat'a, Guendouzi'den Kerem'e kadar bütün oyuncularımın özverisini önemsiyorum. Fenerbahçe forması giyen her oyuncuyu değerli hissettirmek zorundayım."

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