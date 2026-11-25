ABD, aralarında Çin, Avrupa Birliği ve Japonya'nın da bulunduğu 14 ekonomiye ek gümrük vergisi getirmeyi önerdi. ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), bu ekonomilerin sanayide ihtiyacın üzerinde üretime yol açan uygulamalarının ABD ticaretini kısıtladığına karar verdi. En yüksek vergi Çin'e önerildi.

Yeni vergi ihtimali piyasaları da sarstı. Yapay zeka hisselerindeki satışlarla birlikte gümrük vergisi endişesi, Asya'da çip üreticilerinin ağırlıkta olduğu borsaları sert düşürdü. ABD'de de Nasdaq vadeli işlemleri yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

ÇİN'E EK YÜZDE 20 VERGİ

USTR, mart ayında 16 ekonomi hakkında soruşturma başlatmıştı. Kurumun açıklamasına göre bunlardan 14'ünün uygulamaları, Ticaret Yasası'nın 301. maddesi kapsamında işlem yapılabilir bulundu. Soruşturmadaki diğer iki ülke olan Meksika ve Norveç için ise henüz karar verilmedi.

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Çin için ise farklı bir yöntem uygulanacak. CNBC'nin haberine göre Çin'den gelen ürünlere, zorunlu teknoloji transferi uygulamaları nedeniyle 2018'de getirilen yüzde 25'lik verginin üzerine yüzde 20'lik yeni bir vergi eklenecek. Çin, Ekim 2025'te Güney Kore'nin Busan kentinde varılan ticaret ateşkesindeki taahhütlerini yerine getirmezse yeni vergi yüzde 40'a çıkabilecek.

Diğer 13 ekonomide ise yeni vergiler, ABD'nin bu ülkelerle daha önce imzaladığı ticaret anlaşmalarında belirlenen üst sınırı aşmayacak. Örneğin Avrupa Birliği için önerilen yüzde 15'lik oran, iki tarafın anlaşmasında belirlenen sınırla aynı. Reuters'ın haberine göre yeni vergiler, çoğu ülkede mevcut oranları yalnızca birkaç puan artıracak.

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VİETNAM'A YÜZDE 35, AB'YE YÜZDE 15

Çin dışındaki ekonomiler arasında en yüksek ek vergi yüzde 35 ile Vietnam'a önerildi. Vietnam ABD ile bir ticaret anlaşmasına varırsa bu oran yüzde 20'ye inebilecek. Hindistan için önerilen oran yüzde 25. Anlaşma halinde Hindistan'ın oranı da yüzde 17'ye düşebilecek.

Singapur için yüzde 20'ye kadar vergi öngörülüyor. Singapur anlaşmaya varırsa bu oran yüzde 10'a inebilecek. Bangladeş, Kamboçya, Endonezya, Malezya ve Tayland'a yüzde 18'e kadar ek vergi önerildi. Avrupa Birliği için önerilen oran yüzde 15. Japonya, Kore, İsviçre ve Tayvan'dan gelen ürünlere de yüzde 15'e kadar ek vergi uygulanması gündemde.

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ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, G7, G20, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve diğer uluslararası platformlarda art arda yapılan açıklamaların bu konuda bir değişiklik sağlamadığını söyledi. Greer, önerilen vergilerle Amerikalı çalışanlar için eşit rekabet koşulları oluşturabileceklerini ifade etti.

VERGİLER OCAKTA NETLEŞECEK

Önerilen vergiler henüz kesinleşmedi. USTR'nin açıklamasına göre görüş ve itirazlar için son tarih 5 Ocak 2027. Kamuya açık oturumlar ise 25 Ocak 2027'de başlayacak.