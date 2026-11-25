Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait AS-532 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 5 asker şehit oldu. Şehitlerden Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1310 Sokak'taki babaevine acı haber dün gece ulaştı.

DHA'nın haberine göre şehit Gürdağ'ın babaevi ve bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Aslen Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden olduğu belirtilen şehit Gürdağ'ın yeni evli olduğu öğrenildi.

KORKUTELİ'NE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit Hava Pilot Albay Mehmet Çöl'ün Kepez ilçesinde ikamet eden ailesinin ise Korkuteli ilçesine bağlı Bayatbademleri Mahallesi'nde bulunduğu öğrenildi.

Evli ve 2 çocuk babası olan şehit Çöl'ün babaevi ve bulunduğu sokağa da Türk bayrakları asıldı.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehitlerin babaevlerinin önüne taziye çadırları kuruldu. Şehitlerin yakınları ve mahalleli, taziye ziyaretinde bulunarak acılı aileleri yalnız bırakmadı.

Şehit Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın (sağ başta) devre arkadaşlarıyla birlikte çektirdiği fotoğrafı.

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GERİYE SPOR YAPTIĞI GÖRÜNTÜLERİ KALDI

Şehit Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın sanal medya hesabında spor yaparken paylaştığı görüntüleri ise yürekleri burktu.

Vücut geliştirmeyle ilgilenen Gürdağ'ın spor salonunda antrenman yaptığı ve arkadaşlarıyla birlikte spor yaptığı anlara ilişkin görüntüler, şehadet haberinin ardından sanal medyada yeniden paylaşıldı.