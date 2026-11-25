Meghan Markle'ın çocuk cinsel istismarıyla suçlanan babası Thomas Markle'ın, akıl sağlığının yerinde olduğunun tespit edilmesinin ardından, yargılama süreci başlıyor.

82 yaşındaki Thomas Markle, çocuk istismarı içeriği bulundurmaktan iki ayrı suçtan yargılanıyor ve suçlu bulunması halinde 40 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

İddianamede baba Markle'ın, çocukları içeren cinsel içerikli materyallerin 35 mm film negatiflerini bilerek bulundurmakla suçlandığı belirtildi.

CİNSEL İSTİSMAR MATERYALLERİ BULUNDURMAKLA SUÇLANIYOR

Savcılıktan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz ay federal kolluk kuvvetlerine, Markle'ın, Filipinler'de ve Los Angeles'taki iki depoda çocuk cinsel istismarı materyali bulundurduğu bildirildi. Yargı tarafından onaylanmış bir arama emri uygulandı ve materyallere el konuldu" denildi.

İddianamede, en az bir çocuk istismarı görüntüsü içeren, ergenlik öncesi dönemdeki bir çocuğu ve 12 yaşını doldurmamış bir çocuğu içeren materyallerin FBI tarafından ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Şu anda Florida'da tutuklu bulunan Thomas Markle'ın, Los Angeles'taki ABD Bölge Mahkemesi'nde mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

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PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRME YAPILDI

Mahkeme kararıyla, bu yılın başlarında demans (bunama) teşhisi konulan Thomas Markle'ın, "kendisine yöneltilen suçlamaların niteliğini ve sonuçlarını anlayabilecek yeterli yeteneğe sahip olduğu" sonucuna varan psikiyatrik değerlendirmesi yapıldı. Buna göre Markle'ın yargılanabileceği kararı netleşti.

Geçen aralık ayında sol bacağı ampute edilen Markle, 6 Kasım'da Florida'da kaldığı bakım evinde çocuk cinsel istismarı içerikleri bulundurma suçundan gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Tekerlekli sandalye kullanan Markle, başlangıçta kefaletle bakım evine geri gönderilmişti, ancak birkaç gün sonra gece yarısı ayak bileğindeki elektronik izleme cihazını kestiği için tekrar tutuklanmıştı.

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OĞLU İHBAR ETTİ

Florida'da tutuklanan Markle, bu yılın başlarında ABD'ye dönmeden önce bir süre yaşadığı Filipinler'de de çocuk istismarı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Oğlu Thomas Markle Jr, babasının Filipinler'deki evinde ve deposunda çocuk cinsel istismarı materyalleri bulduğunu polise bildirmişti.

Thomas Markle, oğlunun iddialarını reddederek Filipinler'de para karşılığında cinsel ilişkiye girdiğini, ancak reşit olmayan kızlarla cinsel ilişkiye girmediğini söylemişti.

Prens Harry ile evli olan Sussex Düşesi Meghan Markle ise, yıllardır görüşmediği babasının tutuklanma haberi üzerine açıklama yaparak, babasına yönelik iddialardan dolayı "derinden üzüldüğünü" söylemişti. Düşes, daha önce gündeme gelen "rahatsız edici ve kaygı verici" iddialar nedeniyle babasıyla çocukları arasındaki iletişimi kestiğini de söylemişti.

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ESKİ EŞİ TEŞHİS ETTİ

Sussex Düşesi'nin annesi Doria Ragland'ın, FBI'ın eski eşini çocuk cinsel istismarı fotoğraflarında teşhis etmesine yardımcı olduğu bildirildi.

Amerikalı eski oyuncu Meghan Markle ile İngiltere Kralı Charles'ın küçük oğlu Prens Harry, Mayıs 2018'de Windsor Kalesi'nde evlenmişti. Çift, 2020'de kraliyet görevlerini bırakarak İngiltere'den ayrılmıştı. Ancak Harry ve Meghan, iki çocuklarıyla birlikte ağustos ayında İngiltere'ye dönmüştü.