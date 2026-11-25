Eski model Murat Mısırlı, yaklaşık 7 yıldır ALS hastalığıyla mücadele ediyor. Mısırlı'yı bu süreçte dostları yalnız bırakmıyor. Bir dönem mankenlik de yapan oyuncular; Kenan İmirzalıoğlu, Atilla Saral ve Burak Hakkı, Mısırlı'yı ziyaret etti. Yıllara dayanan arkadaşlığın buluşmasından fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Atilla Saral, fotoğrafa "Can arkadaşlar" notunu ekledi.

Murat Mısırlı, 1968 yılında İzmir'in Karşıyaka ilçesinde doğdu. İlkokul yıllarından itibaren sporla ilgilenen Mısırlı, gençliğinde tenis, judo ve hentbol dallarında amatör ve profesyonel olarak faaliyet gösterdi. İstanbul Üniversitesi'nde mühendislik eğitimi aldığı sırada gelen modellik tekliflerini değerlendiren Mısırlı, 1990'lı yıllarda Türkiye'nin tanınmış erkek mankenlerinden biri oldu.

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Mısırlı, profesyonel dansçılık da yaptı. Yurt dışında düzenlenen organizasyonlarda Türkiye'yi 30 farklı ülkede temsil etti. Güzellik yarışmalarının ve defilelerin koreografi çalışmalarında görev aldı. Oyunculuk kariyerine de adım atan Murat Mısırlı, Levent Kırca Tiyatrosu'nda sahneye çıktı ve çeşitli televizyon dizilerinde rol aldı. Burcu Ergün Mısırlı ile evli olan eski mankenin Tibet adında bir oğlu bulunuyor.

ALS HASTALIĞI NEDİR? Amyotrofik lateral skleroz ya da ALS, esas olarak istemli kas hareketinin kontrolünden sorumlu sinir hücrelerinin hasarından kaynaklanan nadir bir nörolojik hastalık grubudur. İstemli kaslar çiğneme, yürüme ve konuşma gibi hareketlerin yapılmasında görevlidir. ALS hastalığı ilerleyicidir ve belirtiler zamanla kötüleşme eğilimi gösterir. Günümüzde, ALS hastalığının ilerleyişini durdurmak ya da tam tedavi sağlamak için herhangi bir tedavi seçeneği yoktur ancak bu konudaki araştırmalar devam etmektedir.