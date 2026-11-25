Can Bonomo, oğlunu okuldan motosikletle aldı
Bebek'te motosiklet üstünde görüntülenen Can Bonomo, oğlu Roman'ı okuldan almaya geldiğini söyledi. Oğluna kask takan şarkıcının, trafiğin yoğun olduğu bölgede kendisi için aynı hassasiyeti göstermemesi dikkatlerden kaçmadı
Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Can Bonomo, oğlu Roman ile birlikte Bebek'teydi. Oğlunu okuldan almaya geldiğini söyleyen Can Bonomo, trafiğe motosikletli çözüm bulduğunu ifade etti.
"EŞİM NE KADAR BAŞARILI OLURSA O KADAR MUTLU OLURUM"
Eşi Öykü Karayel'in Altın Portakal Film Festivali'nde 'Artakalan' filmindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alması hakkında konuşan Bonomo, "Çok gurur verici. Eşim ne kadar başarılı olursa o kadar mutlu oluyorum tabii ki" ifadelerini kullandı.
Film gösterimi nedeniyle Trabzon'da bulunan eşine duyduğu özlemi dile getiren Can Bonom, "Şu an Trabzon'da kendisi, bir gündür görmüyorum ben de özlüyorum" diye konuştu.
Can Bonomo, daha sonra oğlu ile birlikte motosiklete binerek oradan ayrıldı.
Oğlunun can güvenliğini sağlayarak ona kask takan Bonomo, aynı özeni kendisinin göstermemesi ise dikkatlerden kaçmadı.
Trafiğin yoğun olduğu bölgede kask kullanmadan yolculuk yapan şarkıcı, kısa süre sonra gözlerden uzaklaştı.