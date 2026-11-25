"EŞİM NE KADAR BAŞARILI OLURSA O KADAR MUTLU OLURUM"

Eşi Öykü Karayel'in Altın Portakal Film Festivali'nde 'Artakalan' filmindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alması hakkında konuşan Bonomo, "Çok gurur verici. Eşim ne kadar başarılı olursa o kadar mutlu oluyorum tabii ki" ifadelerini kullandı.