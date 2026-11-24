Galatasaray: 1 - Aston Villa: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray sahasında İngiliz ekibi Aston Villa'yı ağırladı. Sarı-kırmızılılar mücadeledeyi Deniz Gül'ün golüyle 1-0 kazandı ve Devler Ligi'nde üst üste 3. galibiyetini elde ederek 9 puana yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray ile İngiliz ekibi Aston Villa kozlarını paylaştı. Mücadele sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
G.Saray'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Deniz Gül kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray, Devler Ligi'nde üst üste 3. galibiyetini elde etti ve 9 puana yükseldi. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Aston Villa ise 9 puanda kaldı.
Ligin 6. haftasında Galatasaray deplasmanda AEK Atina'yla karşılaşacak. Aston Villa ise sahasında Paris Saint-Germain'i (PSG) ağırlayacak.
İÇ SAHADA İNGİLİZLERE GEÇİT YOK
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde iç sahada İngiliz ekiplerine mağlup olmadı.
Sarı-kırmızılı ekip Manchester United'la 3-3 berabere kalırken; Tottenham'ı 3-2 mağlup etti. Geçtiğimiz sezon iki kez Liverpool'u ağırlayan Cimbom, rakibini iki maçta da 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti.
SINGO BU SEZON DEVLER LİGİ'NDE İLK KEZ 11'DE
Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, bu sezon ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başladı.
Dördüncü haftadaki Stuttgart maçında sonradan dahil olan Singo, Aston Villa'ya karşı sağ bek pozisyonunda görev aldı.
BARIŞ ALPER SANTRFOR BAŞLADI
Okan Buruk, Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ı santrforda görevlendirdi.
Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'den sakatlığı sebebiyle yararlanamayan ve Deniz Gül'ü yedek oturtan tecrübeli teknik adam, Barış Alper Yılmaz'a santrforda şans verdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
Mücadelenin ilk 45 dakikası, orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Konuk ekibin biraz daha fazla topa sahip olduğu ilk yarıda net gol pozisyonu yaşanmadı.
62. dakikada maçtaki ilk tehlikeli atağı Galatasaray gerçekleştirdi. Rakip ceza sahası içi ve çevresinde iyi paslaşan sarı-kırmızılılarda top ceza yayının sağındaki Yunus Akgün'e geldi. Yıldız futbolcunun sol ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
77. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Sara'nın sağdan kullandığı kornerde ön direkte yükselen Singo'nun kafayla vurduğu topu savunma önledi. Altıpas içinde Jackson'ın göğsünden sekerek yükselen meşin yuvarlağı önünde bulan Deniz Gül, sakatlanma pahasına kafayla vurduğu topu filelere gönderdi: 1-0
Mücadele Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.