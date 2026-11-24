Diyarbakır'da mağarada çok sayıda kafatası ve kemik bulundu
Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki bir mağarada çok sayıda insan kafatası ve kemiği bulundu. Soruşturma başlatılırken, kemik parçaları, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek
Giriş: 24 Kasım 2026 - 17:52 Güncelleme:
Silvan ilçesi kırsal Boyunlu Mahallesi’nde bir mağarada çok sayıda insan kafatası ve kemiği bulundu.
DHA'nın haberine göre durumun bildirilmesi üzerine Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri mağara çevresinde güvenlik önlemi anlamı aldı.
Bir Cumhuriyet savcısının da katılımıyla mağarada inceleme yapıldı.
Mağaradan alınan kemik parçaları incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek.
Fotoğraflar: AA
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